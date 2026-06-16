Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında yapılan çalışma sebebiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 14.00'te Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda devam eden tadilat çalışması sebebiyle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Efe Anagöl isimli vatandaş, "Burada çatı inşaatı çalışmaları yapılıyordu. Çalışmalar sırasında çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edince durumu hemen yetkililere bildirdik ve içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardık. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı" dedi.