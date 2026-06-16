Sakarya'da iki katlı evde korkutan yangın! Mahsur kalan kadını komşuları kurtardı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler arasında mahsur kalan Huriye C., komşularının müdahalesiyle kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.