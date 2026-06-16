Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Oğulbey Mahallesi Ankara-Konya Karayolu üzerinde yer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işkinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluştu.