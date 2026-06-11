Trafikte aracından inip kadın sürücüye saldırdı! İşte aldığı ceza

Olay TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.B. ile bir kadın sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü İ.B., kadınla tartışmaya devam etti.

HAKARET EDİP TELEFONUNA VURDU

Kadının yaşananları cep telefonuyla kaydettiğini gören İ.B., telefona vurarak kayıt alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün İ.B. olduğunu tespit etti.