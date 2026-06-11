Sinop'ta evinin penceresinden düşen 84 yaşındaki adam öldü

Sinop'ta yaşayan 84 yaşındaki Alzheimer hastası İbrahim Yıldırım, yaşadığı apartmanın 4. katındaki evinin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinop'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

ALZHEIMER HASTASI ADAM PENCEREDEN DÜŞTÜ



Olay, 07.45 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası 84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ



Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, beton zemine düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çalışmaların ardından, İbrahim Yıldırım'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.