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34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu

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Türkiye'deki yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Haziran tarifesi yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle hususi araçlarda primler yüzde 1,75, ticari araçlarda ise yaklaşık yüzde 2 artırıldı. Uzmanlar, yükselen maliyetlere dikkat çekerken sigortasız trafiğe çıkmanın 18 milyon liraya varan tazminat riski doğurabileceğini vurguladı.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 1

Türkiye'deki yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinde Haziran ayı tarifesi netleşti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte prim oranlarında artışa gidilirken, sigorta uzmanları hem vatandaşları hem de şirketleri etkileyen maliyet artışlarına dikkat çekti.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ BELLİ OLDU

A Haber ekibi, yeni tarifeye dair merak edilen tüm detayları uzman konuğuyla masaya yatırdı.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 2

HAZİRAN AYINDA YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Milyonlarca sürücünün beklediği rakamları değerlendiren Sigorta Uzmanı İdris İsli, "Haziran ayı prim oranları yüzde 1,75 oranında artırıldı. Bu oran ticari gruplarda yüzde 2'ler civarında seyrediyor. Her ay yapılan düzenli güncellemeler Haziran ayında da yürürlüğe girdi ve yeni poliçeler bu şekilde sigortalılarla buluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 3

Enflasyon verilerinin etkisine de değinen İsli, "Düşük çıkan enflasyon oranından ötürü artışın yüzde 1,2 seviyesinde kaldığını söyleyebiliriz, bu gayet makul bir fiyat artışıdır" sözleriyle durumu aktardı.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 4

TİCARİ VE HUSUSİ ARAÇLARDA FARKLI ORANLAR

Araç sınıflarına göre değişen prim oranları hakkında bilgi veren İsli, "Ticari araçlarda yüzde 2 civarında bir artış söz konusuyken; hususi otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçlarda yüzde 1,75 oranında bir güncelleme yapıldı" dedi.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 5

Her yıl başında yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bu aylık güncellemelerin şart olduğunu belirten uzman, "Eğer her ay bu küçük dokunuşlar yapılmazsa, yıl başlarında çok daha büyük zam oranlarıyla karşılaşılıyor ve mağduriyetler artıyor" şeklinde konuştu.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 6

YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK MALİYETLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Trafik sigortasındaki maliyet dengesizliğine vurgu yapan İdris İsli, "Vatandaş çok para ödediği için şikayetçi ancak madalyonun öbür tarafında sigorta şirketleri de mağduriyet yaşıyor. Özellikle yedek parça ve işçilik maliyetleri çok afaki rakamlara ulaştı" dedi.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 7

Çarpıcı bir örnek veren İsli, "Bugün 1,5 milyon liraya sıfır aldığınız bir aracı sahada parça parça toplamaya kalksanız, maliyeti 8-10 milyon lirayı bulabiliyor. Bu durum şirketlerin zarar etmesine, vatandaşın ise yüksek primlerle karşılaşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 8

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN RİSKİ: 18 MİLYON LİRA

Zorunlu trafik sigortasının önemini rakamlarla anlatan uzman, "Sigortasız bir aracın tekerinin dönmesi hem aile hem de kişisel servet kaybı açısından büyük risk taşıyor. Bir kazada suçluysanız, tek bir araca verdiğiniz hasarda 400 bin, birden fazla araçta ise 800 bin liraya kadar sorumluluğunuz var" uyarısında bulundu.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 9

Bedeni hasarların boyutuna dikkat çeken İsli, "Ölüm veya sürekli sakatlık durumlarında 18 milyon liraya kadar giden tazminat yükümlülükleri söz konusu. Bu poliçe olmadan trafiğe çıkmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" sözleriyle vatandaşları uyardı.

34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu 10
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