34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu
Türkiye'deki yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Haziran tarifesi yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle hususi araçlarda primler yüzde 1,75, ticari araçlarda ise yaklaşık yüzde 2 artırıldı. Uzmanlar, yükselen maliyetlere dikkat çekerken sigortasız trafiğe çıkmanın 18 milyon liraya varan tazminat riski doğurabileceğini vurguladı.
Türkiye'deki yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinde Haziran ayı tarifesi netleşti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte prim oranlarında artışa gidilirken, sigorta uzmanları hem vatandaşları hem de şirketleri etkileyen maliyet artışlarına dikkat çekti.
A Haber ekibi, yeni tarifeye dair merak edilen tüm detayları uzman konuğuyla masaya yatırdı.
HAZİRAN AYINDA YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Milyonlarca sürücünün beklediği rakamları değerlendiren Sigorta Uzmanı İdris İsli, "Haziran ayı prim oranları yüzde 1,75 oranında artırıldı. Bu oran ticari gruplarda yüzde 2'ler civarında seyrediyor. Her ay yapılan düzenli güncellemeler Haziran ayında da yürürlüğe girdi ve yeni poliçeler bu şekilde sigortalılarla buluşturuluyor" ifadelerini kullandı.
Enflasyon verilerinin etkisine de değinen İsli, "Düşük çıkan enflasyon oranından ötürü artışın yüzde 1,2 seviyesinde kaldığını söyleyebiliriz, bu gayet makul bir fiyat artışıdır" sözleriyle durumu aktardı.
TİCARİ VE HUSUSİ ARAÇLARDA FARKLI ORANLAR
Araç sınıflarına göre değişen prim oranları hakkında bilgi veren İsli, "Ticari araçlarda yüzde 2 civarında bir artış söz konusuyken; hususi otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçlarda yüzde 1,75 oranında bir güncelleme yapıldı" dedi.
Her yıl başında yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bu aylık güncellemelerin şart olduğunu belirten uzman, "Eğer her ay bu küçük dokunuşlar yapılmazsa, yıl başlarında çok daha büyük zam oranlarıyla karşılaşılıyor ve mağduriyetler artıyor" şeklinde konuştu.