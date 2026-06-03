34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu

YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK MALİYETLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR Trafik sigortasındaki maliyet dengesizliğine vurgu yapan İdris İsli, "Vatandaş çok para ödediği için şikayetçi ancak madalyonun öbür tarafında sigorta şirketleri de mağduriyet yaşıyor. Özellikle yedek parça ve işçilik maliyetleri çok afaki rakamlara ulaştı" dedi.

Çarpıcı bir örnek veren İsli, "Bugün 1,5 milyon liraya sıfır aldığınız bir aracı sahada parça parça toplamaya kalksanız, maliyeti 8-10 milyon lirayı bulabiliyor. Bu durum şirketlerin zarar etmesine, vatandaşın ise yüksek primlerle karşılaşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN RİSKİ: 18 MİLYON LİRA Zorunlu trafik sigortasının önemini rakamlarla anlatan uzman, "Sigortasız bir aracın tekerinin dönmesi hem aile hem de kişisel servet kaybı açısından büyük risk taşıyor. Bir kazada suçluysanız, tek bir araca verdiğiniz hasarda 400 bin, birden fazla araçta ise 800 bin liraya kadar sorumluluğunuz var" uyarısında bulundu.