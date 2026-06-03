Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar arasında tartışma devam ederken, otomobil sürücüsünün de aracında indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Otomobil sürücüsü, hafif ticari araç şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.