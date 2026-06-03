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Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Sultangazi'de, trafikte iki sürücü arasında çıkan "yol verme" tartışması bir anda vahşi bir kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücülerin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 1

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 2

Tartışmanın ardından 34 CFJ 622 plakalı hafif ticari aracın şoförü, aracından inerek 34 NUJ 069 plakalı otomobil sürücüsünün yanına gitti.

İKİ SÜRÜCÜNÜN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 3

Taraflar arasında tartışma devam ederken, otomobil sürücüsünün de aracında indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 4

Otomobil sürücüsü, hafif ticari araç şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 5

Görüntüleri kaydeden kişinin ise hafif ticari araç sürücüsüne yönelik, "İnme arabadan, inme haksızsın" diye seslendiği duyuldu. Kavga, çevredekiler araya girmesiyle sona erdi.

Trafikte dehşet dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 6

KAVGADAN GÖRÜNTÜ

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