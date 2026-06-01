Alkollü magandalar otobüsün önünü kesti! Trafik magandalarına ağır fatura

Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayan magandalar, şehirler arası yolcu otobüsüne dehşeti yaşattı. Aşırı alkollü olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki şahıslar, yol ortasında otobüsün önünü keserek araca zarar verdi, kilometrelerce süren tehlikeli hareketlerle yolcuların canını riske attı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şahıslara toplam 657 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Olay, gece yarısı Güre ile Akçay mahalleleri mevkisi E-87 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.O.'nun kullandığı 34 KS 418 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen R.M.Ö. idaresindeki 17 ZB 46 plakalı otomobil tarafından uzun süre takip edildi. ÖNÜNÜ KESTİKLERİ YOLCU OTOBÜSÜNE ZARAR VEREN 3 KİŞİ GÖZALTINDA Otomobil sürücünün Güre Mahallesi yakınlarında otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Otomobilden inen R.M.Ö. ile F.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K.K. otobüsün sileceklerine zarar verdi.

FOTOĞRAF (DHA) Olayın ardından otobüs şoförü kapıları kapatarak yoluna devam etti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler, otobüsü Akçay Otogarı'na kadar takip ederek tacize devam etti. İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri Akçay Otogarı'nda gözaltına aldı.

FOTOĞRAF (DHA) Yapılan kontrolde sürücü R.M.Ö.'nün 4.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve araçta bulunan kişilere, trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesini yanında bulundurmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.