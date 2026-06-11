Trafikte 'önüme kırdın' kavgası! Kadın sürücüye dehşeti yaşattı

İstanbul'da Eyüpsultan TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan kadın sürücüyle İ.B., arasında aracın önüne kırma nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inen İ.B., kadın sürücüye hakaret etmeye başladı. Ardından İ.B., o anları kayda alan kadının cep telefonuna vurdu. Olay anı kameraya yansırken; çalışma başlatan sivil trafik ekipleri İ.B.’yi yakaladı. Sürücüye 180 bin lira para cezası keslilrken, ehliyetine ve araca 60 gün süreyle el konuldu.