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Bodrum katta ölü bulundu! Eşi için ilk karar

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Bodrum katta ölü bulundu! Eşi için ilk karar

Hakkari'de bir binanın bodrum katında ölü bulunan kadının kocası, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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