Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıllık sır çözüldü!

İstanbul Şişli’de 2016 yılında evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. 10 yıldır "faili meçhul" kalan dosya, kurulan özel ekip sayesinde aydınlatıldı; aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.