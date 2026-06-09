Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıllık sır çözüldü!
Giriş Tarihi:
İstanbul Şişli’de 2016 yılında evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. 10 yıldır "faili meçhul" kalan dosya, kurulan özel ekip sayesinde aydınlatıldı; aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'nde Aynur Kanbur'un (49) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin faili meçhul dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alındı.
Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K'nin kimlikleri tespit edildi.
Polis ekiplerince bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.