Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı

HAT VE FOTOĞRAFTAN YOLA ÇIKILDI

HTS kayıtları ve baz analizleri sonucunda İbrahim İbrahim'in olay öncesinde Fawaz Alabdullah isimli başka bir Suriye uyruklu şahısla yoğun iletişim halinde olduğu, telefonun aktif edildiği gün ise Abdullah Hamek ile birlikte Gaziantep'te buluştukları belirlendi. Yapılan fotoğraf teşhislerinde Abdullah Hamek'in, Şeref Kocabıyık'ın çalıştığı inşaatta çalışan kişi olarak teşhis edildiği öğrenildi.

MAKTULLE AYNI YERDE SİNYAL VERDİ

Soruşturma kapsamında yapılan baz istasyonu incelemelerinde, Fawaz Alabdullah adına kayıtlı hattın olay günü ve saatinde maktulle aynı bölgede sinyal verdiği, hattın Abdullah Hamek tarafından kullanılmış olabileceği değerlendirildi.