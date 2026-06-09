Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te bekçi kulübesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, maktule ait çalınan cep telefonlarından birinin 2015 yılında Gaziantep'te kullanıldığı tespit edildi. HTS kayıtları, baz analizleri ve teşhisler sonucunda Abdullah Hamek, Fawaz Alabdullah ve İbrahim İbrahim'in cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirildi. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Abdullah Hamek, İbrahim İbrahim, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve uzun yıllar faili meçhul olarak kalan Şeref Kocabıyık cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda cinayetin şüphelilerine ulaşıldı.
ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA CESEDİNİ YAKTILAR
25 Kasım 2014 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında, bekçi olarak çalışan Şeref Kocabıyık'ın yanmış cesedi bulunmuştu. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunda, Kocabıyık'ın iki ayrı kesici-delici alet darbesiyle öldürüldüğü, cesedinin ise ölümden sonra yakıldığı tespit edilmişti. Rapora göre ölüm nedeni, göğüs içi organ harabiyeti, büyük damar yaralanması ve iç kanama olarak kayıtlara geçmişti.
İKİ CEP TELEFONU MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, maktule ait olay sırasında kaybolan iki cep telefonu mercek altına alındı. Yapılan teknik incelemelerde Samsung marka telefonun hiç kullanılmadığı belirlenirken, Nokia marka telefonun olaydan yaklaşık dört ay sonra Gaziantep'te İbrahim İbrahim isimli Suriye uyruklu bir şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi.