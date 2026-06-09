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Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te bekçi kulübesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, maktule ait çalınan cep telefonlarından birinin 2015 yılında Gaziantep'te kullanıldığı tespit edildi. HTS kayıtları, baz analizleri ve teşhisler sonucunda Abdullah Hamek, Fawaz Alabdullah ve İbrahim İbrahim'in cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirildi. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Abdullah Hamek, İbrahim İbrahim, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve uzun yıllar faili meçhul olarak kalan Şeref Kocabıyık cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda cinayetin şüphelilerine ulaşıldı.

Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı - 1

ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA CESEDİNİ YAKTILAR

25 Kasım 2014 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında, bekçi olarak çalışan Şeref Kocabıyık'ın yanmış cesedi bulunmuştu. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunda, Kocabıyık'ın iki ayrı kesici-delici alet darbesiyle öldürüldüğü, cesedinin ise ölümden sonra yakıldığı tespit edilmişti. Rapora göre ölüm nedeni, göğüs içi organ harabiyeti, büyük damar yaralanması ve iç kanama olarak kayıtlara geçmişti.

Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı - 2

İKİ CEP TELEFONU MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, maktule ait olay sırasında kaybolan iki cep telefonu mercek altına alındı. Yapılan teknik incelemelerde Samsung marka telefonun hiç kullanılmadığı belirlenirken, Nokia marka telefonun olaydan yaklaşık dört ay sonra Gaziantep'te İbrahim İbrahim isimli Suriye uyruklu bir şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı - 3

HAT VE FOTOĞRAFTAN YOLA ÇIKILDI

HTS kayıtları ve baz analizleri sonucunda İbrahim İbrahim'in olay öncesinde Fawaz Alabdullah isimli başka bir Suriye uyruklu şahısla yoğun iletişim halinde olduğu, telefonun aktif edildiği gün ise Abdullah Hamek ile birlikte Gaziantep'te buluştukları belirlendi. Yapılan fotoğraf teşhislerinde Abdullah Hamek'in, Şeref Kocabıyık'ın çalıştığı inşaatta çalışan kişi olarak teşhis edildiği öğrenildi.

MAKTULLE AYNI YERDE SİNYAL VERDİ

Soruşturma kapsamında yapılan baz istasyonu incelemelerinde, Fawaz Alabdullah adına kayıtlı hattın olay günü ve saatinde maktulle aynı bölgede sinyal verdiği, hattın Abdullah Hamek tarafından kullanılmış olabileceği değerlendirildi.

Antalya'daki korkunç cinayet 12 yıl sonra çözüldü! Bir faili meçhul daha aydınlandı - 4

GÖZALTINA ALINDILAR

Elde edilen deliller doğrultusunda Şeref Kocabıyık'ın Abdullah Hamek, Fawaz Alabdullah ve İbrahim İbrahim tarafından iştirak halinde öldürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda Abdullah Hamek, İbrahim İbrahim (İbrahim Hemmek), Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak 8 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alındı.

12 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Haziran 2026 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Suriye'de bulunduğu belirlenen Fawaz Alabdullah hakkında ise yakalama işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Yaklaşık 12 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin, yürütülen teknik ve kriminal çalışmalar sayesinde aydınlatılma aşamasına geldiği bildirildi.

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