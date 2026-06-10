Ankara'da kumar operasyonu: Çok sayıda altın silah ve para ele geçirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kumar oynayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 4 kumarhaneye yönelik baskın düzenlendi. Bu kapsamda baskınlarda ruhsatsız tabanca, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar, 15 çeyrek altın ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken,11 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynayan kişilere ise idari para cezası uygulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar oynayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kumarhanelere yönelik operasyon düzenlendi.
11 GÖZALTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı.
ÇOK SAYIDA PARA VE ALTINA EL KONULDU
Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.
Yakalanan kişilerden birinin 4 yıldır arandığı belirlenirken, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayan kişilere idari para cezası uygulandı.