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Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur"

İzmir Çeşme’de Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın yaşamını yitirdiği suikastın perde arkası aralandı. Yakalanan tetikçi Serhat Altun’un ifadesi, cinayetin sosyal medya üzerinden kurulan bağlantılarla planlandığını ortaya koydu. Emniyet kayıtlarına giren ifadelerde, kiralık katile DM üzerinden verilen "Yakınında kim varsa vur" talimatı ise soruşturmanın en çarpıcı detayı oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Serhat Altun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

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İLK TEMAS INSTAGRAM ÜZERİNDEN KURULDU

İşsiz olduğunu ve ailesiyle sorunlar yaşadığını belirten tetikçi Serhat Altun, suç dünyasına girişinin bir sosyal medya yorumuyla başladığını anlattı. Nisan ayında bir paylaşımın altına "Bu çetelere nasıl katılıyoruz?" şeklinde yorum yaptığını belirten Altun, "DltGolfo34" kullanıcı adlı hesabın kendisine "DM gel" yanıtını verdiğini söyledi.

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Yaşadığı maddi zorlukları karşı tarafa anlattığını belirten Altun, zanlının kendisine, "Sen kimsin, bir hikâyeni anlat bakalım" şeklinde mesaj gönderdiğini, ardından yapılan inceleme sonrası, "Tamam sen temizsin diyerek Daltonlar çetesine kabul edildiğimi" söylediğini aktardı.

Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur" - 1

100 BİN TL KARŞILIĞINDA İLK İNFAZ DENEMESİ

Çeteye kabul edildikten hemen sonra Konya'da bir "iş" verildiğini söyleyen Altun, burada bir kişiyi vurması karşılığında para alacağının söylendiğini ifade etti.

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Kendisine silah getirildiğini ve talimatlar verildiğini belirten tetikçi, üst düzey yöneticinin kendisine, "Yakalanırsanız kesinlikle Daltonlar ya da benimle ilgili bir şey söylemeyeceksiniz, aramızda şahsi bir meseleden kaynaklı husumet olduğunu söyleyeceksiniz" dediğini belirtti.

Konya'daki eylemin ardından 100 bin TL ödeme aldığını söyleyen Altun, parayı aldıktan sonra yöneticinin, "Sen muhtemelen adamı öldürdün, hemen telefonunun içerisindeki sim kartı kırıp at, silahı da parçalayıp uygun bir yere atın" emrini verdiğini dile getirdi.

Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur" - 2

ASIL HEDEF ENGİN POLAT'TI

Konya'daki eylemin ardından İstanbul'a çağrılan Serhat Altun, burada kendisine çok daha büyük bir hedef verildiğini açıkladı. "Golfo" kod adlı Orhan Keleş'in kendisine yeni görevi tebliğ ettiğini belirten Altun, "Birkaç gün sonra Golfo bana işin Engin Polat'ın vurulması olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur" - 3

Suikast hazırlığı için "Akrep" tipi silah ve çelik yelek temin edildiğini anlatan Altun, Engin Polat'ın sosyal medya hesaplarını takibe aldığını, "Rastlamış olsaydım Daltonlar ve Golfo'dan aldığım talimat ile Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım" sözleriyle asıl planı itiraf etti.

CAN POLAT'IN VURULMA ANI KAMERADA

"YAKININDA KİM VARSA ONU VUR" TALİMATI

Engin Polat'ı İstanbul'da hedef alamayan tetikçi, ailenin İzmir Çeşme'ye gittiğini sosyal medya paylaşımlarından tespit ettiğini söyledi. 3 Haziran günü otelin önünde pusuya yattığını anlatan Altun, Engin Polat'ı araç başında göremeyince durumu yöneticisine bildirdiğini ifade etti.

Bu noktada kan donduran emrin geldiğini belirten tetikçi, Orhan Keleş'in kendisine, "Yakınında kim varsa onu vur" talimatını verdiğini söyledi. Bu talimat üzerine harekete geçtiğini belirten Altun, "Can Polat bu esnada kendisini yere attı, bende bacaklarına doğru hedef alarak 2 el ateş ettim" diyerek olay anını anlattı.

Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur" - 4

CİNAYET SONRASI "ENERCİ" ŞARKILI PAYLAŞIM

Cinayetin ardından kaçarken kıyafetlerini değiştirdiğini ve eşkalini gizlemek için tıraş olduğunu itiraf eden Altun, saldırı sonrası kendisini azmettiren kişinin kan donduran bir paylaşım yaptığını söyledi.

Altun, yöneticisi Orhan Keleş'in WhatsApp durumunda kendi fotoğrafını paylaşarak arka plana Dilan Polat'ın "Enerci" şarkısını eklediğini belirtti. Yakalandıktan sonra pişman olduğunu öne süren tetikçi, "Can Polat'ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım. Benim asıl amacım Engin Polat'ı silahla vurarak yaralamaktı ancak talimatla eylemi Can Polat'a yönelik gerçekleştirdim" sözleriyle ifadesini tamamladı.

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