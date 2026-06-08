Can Polat cinayetinde kan donduran ayrıntılar! DM kutusundan çıkan kiralık katil: "Yakınında kim varsa vur"

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Serhat Altun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

İLK TEMAS INSTAGRAM ÜZERİNDEN KURULDU

İşsiz olduğunu ve ailesiyle sorunlar yaşadığını belirten tetikçi Serhat Altun, suç dünyasına girişinin bir sosyal medya yorumuyla başladığını anlattı. Nisan ayında bir paylaşımın altına "Bu çetelere nasıl katılıyoruz?" şeklinde yorum yaptığını belirten Altun, "DltGolfo34" kullanıcı adlı hesabın kendisine "DM gel" yanıtını verdiğini söyledi.

Yaşadığı maddi zorlukları karşı tarafa anlattığını belirten Altun, zanlının kendisine, "Sen kimsin, bir hikâyeni anlat bakalım" şeklinde mesaj gönderdiğini, ardından yapılan inceleme sonrası, "Tamam sen temizsin diyerek Daltonlar çetesine kabul edildiğimi" söylediğini aktardı.