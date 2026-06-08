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Hamile eşini ve arkadaşını katledip video çekmişti! Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Hamile eşini ve arkadaşını katledip video çekmişti! Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobilde infaz edilen Ercan Zengin ve 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Günlerdir aranan katil zanlısı Erkan Aslan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli operasyonuyla kırsal alanda yakalandı. Cinayetin ardından olay anını cep telefonuyla kayda aldığı belirlenen şüphelinin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada kıskıvrak yakalandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yenicamii Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

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Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.

ÖNCE KATLETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

VİDEO ÇEKMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

5 ADRESE OPERASYON

Çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

2 TUTUKLAMA

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce serbest bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32), Ö.A. (23)., N.G. (22) gözaltına alındı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Aslan'ın izini süren ekipler, şüphelinin Kuşadası ilçesinde çeşitli adreslerde saklandığını belirledi. Yakalanacağını anlayan Erkan Aslan'ın, saklandığı evden çıkıp, Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtığı tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Aslan'ın, izini kaybettirmek amacıyla arazide saklandığı belirlendi.

Bölgede çalışma başlatan polis, Erkan Aslan'ı Davutlar Mahallesi'ndeki arazide yakalayıp gözaltına aldı. Erkan Aslan ve beraberindeki 4 kişi dün işlemlerinin ardından Söke Adliyesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Erkan Aslan (29) ile yakınları Yiğit A. (32), Nihat G. (22) ile gün içerisinde gözaltına alınan Efkan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ö.A. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Erkan Aslan'ın kırsal alanda yakalanmasına ilişkin operasyonun dron görüntüleri yayınladı.

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