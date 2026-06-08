Hamile eşini ve arkadaşını katledip video çekmişti! Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobilde infaz edilen Ercan Zengin ve 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Günlerdir aranan katil zanlısı Erkan Aslan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli operasyonuyla kırsal alanda yakalandı. Cinayetin ardından olay anını cep telefonuyla kayda aldığı belirlenen şüphelinin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada kıskıvrak yakalandığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yenicamii Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.
Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.
VİDEO ÇEKMİŞ
Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.
5 ADRESE OPERASYON
Çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.