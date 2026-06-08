Konya'da alevlerle zamanla yarış! Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gökyüzünü yoğun dumanla kapladı. Hassas üretim malzemelerinin bulunduğu bölüme sıçrayan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmalarına polis TOMA'ları da destek verdi. Çalışanların tahliye edildiği yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının meydana geldiği noktadan son durumu aktaran A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Şu anda itfaiye araçları bölgede ve yangına müdahale ediyor. Yoğun dumanın yükseldiğini görüyoruz. Çok sayıda itfaiye ekibinin de olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşalım. İçeride yangın sürüyor, pencerelerden yükselen alevleri görmek mümkün" sözleriyle bölgedeki son durumu aktardı.
Yangının çıktığı bölgenin önemine dikkat çeken Çelik, "Burası Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi. Sedirler Kavşağı'nda bulunan ve mobilyacıların faaliyet gösterdiği sanayi sitesindeyiz. Burada çıkan yangına yaklaşık 20-25 dakikadır itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.
POLİS TOMA'LARI DA MÜDAHALEYE DESTEK VERDİ
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet güçlerinin de tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Ahmet Çelik, "Yangının ilk anlarından itibaren bölgeye bir polis TOMA'sı sevk edildi. TOMA, yangının başladığı andan bu yana sahada görev aldı ve alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından da destek çalışmalarını sürdürdü" dedi.
Ekiplerin fabrikanın her iki cephesinden de müdahale ettiğini ifade eden Çelik, "İtfaiye ekipleri yangına iki taraftan müdahale ediyor. Bazı ekipler çatıya çıkarak söndürme çalışmalarına katılıyor. Bölgede çok sayıda polis ekibi de bulunuyor ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda" diye konuştu.