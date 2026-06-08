Konya'da alevlerle zamanla yarış! Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının meydana geldiği noktadan son durumu aktaran A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Şu anda itfaiye araçları bölgede ve yangına müdahale ediyor. Yoğun dumanın yükseldiğini görüyoruz. Çok sayıda itfaiye ekibinin de olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşalım. İçeride yangın sürüyor, pencerelerden yükselen alevleri görmek mümkün" sözleriyle bölgedeki son durumu aktardı.