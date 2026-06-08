Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gelişme! O isimlerin testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in test sonuçları pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çeşitli kişilerden alınan biyolojik örneklere ilişkin Adli Tıp Kurumu raporları tamamlanarak dosyaya sunuldu.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal'den alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından analiz edildi.

Yapılan incelemelerde bazı örneklerde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına işaret eden bulgular tespit edildi. Hazırlanan raporların soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

Savcılığın talebi üzerine gerçekleştirilen analizlerde, numuneler üzerinde ayrı ayrı toksikolojik incelemeler yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda bazı kişilerin saç örneklerinde kokain ve kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi. Bir kişinin idrar örneğinde THC metaboliti tespit edilirken, başka bir kişinin saç örneğinde ise fentanil ve petidin bulgularına ulaşıldığı kaydedildi.

Dosyada yer alan raporlara göre, Tarık Tunca Bakır'ın kan ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadı. Ancak saç örneği üzerinde yapılan analizlerde kokain ile bu maddeye ait metabolitlerden benzoilekgonin saptandı.

Soruşturmanın, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

İsim Kan İdrar Saç Tarık Tunca Bakır Bulgu yok Bulgu yok Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Aycan Yağcı Bulgu yok THC metaboliti (THC-COOH) Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Eda Dora Kokain metaboliti Benzoilekgonin Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Aslıhan Turanlı Uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu yok Kokain metaboliti Benzoilekgonin Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Fatih Karaca Uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu yok Kokain metaboliti Benzoilekgonin Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Volkan Bahçekapılı Uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu yok Uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu yok Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin Yasemin İkbal Uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu yok Uyuşturucu/uyarıcı madde bulgusu yok Kokain ve metaboliti Benzoilekgonin