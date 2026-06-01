Aydın'da kan donduran vahşet! Hamile eşini ve arkadaşını katledip video çekti

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan çifte cinayet Türkiye'yi yasa boğdu. Park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Nurgül Aslan ile yanında bulunan Ercan Zengin hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, cinayet şüphelisinin Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan olduğu belirlendi. Zanlının saldırının ardından çektiği videoda cinayeti itiraf ederek görüntüleri yakınlarına gönderdiği öne sürülürken, polis ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilde bulunan Ercan Zengin (31) ve Nurgül Aslan'a (25), kimliği belirlenen bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ercan Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan ise ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ÖNCE KATLETTİ SONRA İTİRAF ETTİ VİDEO ÇEKMİŞ Soruşturma kapsamında saldırının şüphelisinin Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan (29) olduğu tespit edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelinin olayın ardından cep telefonuyla bir video kaydı aldığı ve bu görüntülerde suçu üstlendiğine yönelik ifadeler kullandığı değerlendiriliyor.

Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.