Ünlü rapçiye uyuşturucu soruşturması! "Patron" hakkında tutuklama talebi

Rap müziğin tanınan isimlerinden Ege Erkurt, bilinen adıyla "Patron", şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ifadesi alınan ünlü rapçi, "uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YouTube'da "Patron" mahlasıyla tanınan rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında, şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen incelemede, sanatçının bazı eserlerinde yer alan ifadelerin uyuşturucu kullanımını teşvik edici nitelikte olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Ege Erkurt'un emniyete çağrılarak şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması talimatı verildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Erkurt, savcılık ifadesi sonrasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.