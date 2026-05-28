Başkan Erdoğan'dan Arafat’taki hacılara duygu dolu telefon: "Dualarınızda bizleri unutmayın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arafat’taki manevi atmosfere ortak olan Erdoğan, hacıların bayramını tebrik ederek yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren binlerce Türk vatandaşı, Arafat vakfesinde ellerini semaya açarken, Başkan Erdoğan'ın sürpriz telefonuyla duygu dolu anlar yaşadı. Hacıların bayram neşesini paylaşan Başkan Erdoğan, "Bütün hacılarımıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RABBİM YAPILAN İBADETLERİ KABUL EYLESİN"

Başkan Erdoğan, Arafat'ta bulunan hacıların kutsal görevlerinin makbul olması için dua ederken, "Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin, haclarını makbul kılsın" sözleriyle aktardı.

Hacıların Türkiye ve tüm İslam alemi için ettikleri duaların önemine dikkat çeken Erdoğan, kendisi ve milletimiz için de dua isteyerek, "Dualarınızda bizleri de unutmayın" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HACILARA BAYRAM TEBRİĞİ

Telefon görüşmesinin sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın huzur, birlik ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.