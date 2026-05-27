Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı: EFES-2026'da gücümüzü dünyaya gösterdik
Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mehmetçik ile bayramlaştı. Türkiye’nin güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, “EFES-2026 Tatbikatı’nda gücümüzü tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de görev yapan Mehmetçikle telefon bağlantısı üzerinden bayramlaştı. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda dünyada öne çıkan ülkelerden biri olduğunu belirten, "EFES-2026 Tatbikatı'nda gücümüzü tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.
BAKAN GÜLER, BAŞKAN ERDOĞAN İLE TELEFONDA BAYRAMLAŞTI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi'nde görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi. Beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle bölüğe giden Bakan Yaşar Güler, hudut tekmiliyle karşılandı. Güler, beraberinde getirdiği şanlı Türk bayrağını bölük komutanına teslim etti.
Bakan Yaşar Güler ve komutanlar daha sonra Mehmetçiklerle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti. Telefonla görüştüğü Başkan Erdoğan'a Edirne'de bulunduklarını ve bayram namazını Selimiye Camii'nde kıldıklarını aktaran Güler, Mehmetçiklerin hudutları kararlı ve etkin şekilde koruduğunu söyledi. Yaşar Güler daha sonra sözü Başkan Erdoğan'a bıraktı.
"PEYGAMBER OCAĞIMIZIN TÜM MENSUPLARININ BAYRAMINI KUTLUYORUM"
Telefon bağlantısıyla Mehmetçiğe hitap eden Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Erdoğan, "Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canıgönülden kutluyorum" dedi.
Başkan Erdoğan ayrıca şehitleri rahmetle andı, gazilere şifa dileklerini iletti.
"GÜVEN VE İSTİKRAR ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ"
Son dönemde yaşanan savaş, kriz ve çatışmaların sınır güvenliğinin önemini açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda güçlü bir konumda olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, "Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
"EFES-2026'DA GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'na da dikkat çekti.
Erdoğan, "50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin katılımıyla icra ettiğimiz EFES-2026 Tatbikatı'nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" dedi.
Arda Hudut Bölüğü'nün kara ve nehir sınırlarında 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Erdoğan, Mehmetçiğe teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, "Hudut namustur şiarıyla görev yapan Mehmetçiklerimiz sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koruyor. Bayram günlerinde dahi görevlerini büyük fedakArlıkla yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Rabb'im sizleri her türlü beladan ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.