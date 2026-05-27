Başkan Erdoğan'dan kutsal topraklardaki hacılara gönül dolusu selam: "Rabbim kabul etsin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla hacılarla konuşan Erdoğan, ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunarak tüm hacılara selamlarını iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN HACILARLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kutsal topraklarda büyük bir heyecanla Hac görevini yerine getiren vatandaşlarla telefon görüşmesi yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah hacı kardeşlerime, böyle şahsım ve milletimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Her birinize çok çok müteşekkiriz. Allah kabul etsin. İnşallah..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın samimi sözleri, hacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın sözlerine karşılık veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla..." ifadelerini kullanarak karşılıklı iyi dileklerde bulundu.

Görüşmede, İslam aleminin birliği ve beraberliği için dualar edildi.