Başkan Erdoğan’dan Pezeşkiyan’a destek telefonu: "İran halkı bu günleri aşacaktır"

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. BAŞKAN ERDOĞAN İRAN CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ DEV ZİRVEDE GÜNDEM: BÖLGESEL KRİZLER VE İKİLİ İLİŞKİLER Diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdüren Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki köklü bağlara dikkat çekti. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre liderler, Türkiye ve İran eksenindeki stratejik konuların yanı sıra bölgeyi ateş çemberine alan gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldı.

"BAYRAMI BURUK KARŞILIYORUZ" Bölgedeki çatışma ortamının yarattığı insani dramlara değinen Başkan Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inanıyorum" sözleriyle komşu ülke İran'a olan desteğini ve güvenini dile getirdi.