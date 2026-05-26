Başkan Erdoğan’dan Pezeşkiyan’a destek telefonu: "İran halkı bu günleri aşacaktır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dev zirvede, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, bölgedeki çatışmalar nedeniyle bayramın buruk geçtiğini vurgularken, Türkiye'nin barışın tesisi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.
DEV ZİRVEDE GÜNDEM: BÖLGESEL KRİZLER VE İKİLİ İLİŞKİLER
Diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdüren Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki köklü bağlara dikkat çekti.
İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre liderler, Türkiye ve İran eksenindeki stratejik konuların yanı sıra bölgeyi ateş çemberine alan gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldı.
"BAYRAMI BURUK KARŞILIYORUZ"
Bölgedeki çatışma ortamının yarattığı insani dramlara değinen Başkan Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inanıyorum" sözleriyle komşu ülke İran'a olan desteğini ve güvenini dile getirdi.
BARIŞ İÇİN TAM DESTEK MESAJI
Türkiye'nin bölgedeki kilit rolünün altını çizen Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ankara'nın barış odaklı dış politika vizyonunu bir kez daha hatırlatan Erdoğan, krizlerin çözümü noktasında her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.
LİDERLERDEN KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ
Sıcak bir atmosferde gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ederek iki ülke arasındaki dostluk mesajlarını pekiştirdi. Görüşme, bölgesel iş birliğinin önemi vurgulanarak sona erdi.