Başkan Erdoğan'dan Cezayir Lideri Tebbun'a bayram tebriği | Barış ve istikrar vurgusu: Türkiye desteğini sürdürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceklerini vurgularken Tebbun'un bayramını tebrik etti.

Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABALARINI SÜRDÜRECEK

Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğimizi belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramını tebrik etti.

