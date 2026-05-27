İzmir'de miting alanında skandal görüntüler! TOMA'ya çıkan o saldırgan tutuklandı
Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Özel’in İzmir’de düzenlemek istediği miting öncesinde gerginlik yaşandı. Valiliğin miting alanı olarak Gündoğdu Meydanı’nı göstermesine rağmen bir grubun Cumhuriyet Meydanı’na girmek istemesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Olaylar sırasında görev başındaki TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla tutuklandı.
Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. İzmir Valiliği'nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı'nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.
Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansıdı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Meydanda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.
TOMA'YA ÇIKAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA'nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı. Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Miting alanındaki olaylarda TOMA'nın üzerine çıkan ve mahkemece tutuklanan Deniz Yolçu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Yolçu'nun, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.