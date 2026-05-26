CHP'li provokatör TOMA'ya çıkıp kabloları kopardı! O anlar kamerada

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel’in İzmir’de düzenlemek istediği ve Valilik tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi. Valiliğin Gündoğdu Meydanı önerisine rağmen CHP yönetimi Cumhuriyet Meydanı’nda ısrar etti. Polis ekipleri meydanı barikatlarla kapatırken, dağılma uyarılarına rağmen alanda bekleyen gruba çevik kuvvet müdahale etti. Olaylar sırasında bir provokatör TOMA’nın üzerine çıkarak su mekanizmasına zarar verdi.