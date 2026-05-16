Antalya’da maganda dehşeti! Boksörden şoföre yumruklu saldırı

Çalıştığı firmanın kendisini arayarak otelden bir müşteriyi almasını istediklerini söyleyen Özkan, "Otelden akşam saat 21.00 civarlarında müşterimi aldım. Yolda giderken bu şahıs telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Tabii kendisi sarhoş. Daha sonra telefonu aldı, telefona baktı. Bir şey söyledi. Tahminime göre şarj yapmamı istemiş. Ondan sonra niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı. O esnada seyir halindeydim. Aşağı yukarı 70-80 km hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim, tabii çok zorlandım. Sağa sola yalpaladı. Durdum sağda. Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum. Çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor, emniyet kemerini çözemiyorum. Netice itibariyle emniyet kemerini kafamdan çıkardım. Bu tekrar arka kapıyı açtı, öne geldi. Yakamdan tuttu yere yatırdı, başladı tekrar vurmaya. Daha sonra ben polisi aramak istedim. Telefonum düştü, telefonumu bulamadım. Telefonu bulduktan sonra 155'i aradım. Biraz zaman sonra ambulans gönderdiler. Daha sonra bir ambulans daha geldi. Onu ayrı bir yere götürdüler. Beni Serik Devlet Hastanesine götürdüler. O esnada da yoldan geçen iki araç durdu. Onu durdurmak istiyorlar. Tabii korkumdan kaçıyorum. Sürekli peşim sıra koşuyor. Daha sonra hastanede tedavi altına alındım. Üç-dört saat kaldım" dedi.

Özkan, güçlükle arayabildiği sağlık ekiplerinin tarafından müdahale edilip hastaneye kaldırıldı. Mehmet Özkan saldırganın şampiyon bir boksör olduğunu ise polislerden öğrenince şaşkına döndü.

Fotoğraf (İHA)

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Özkan, "Olay sonrası polisler, 'İyi kurtulmuşsun bunun elinden' dedi. Resmini getirdiler, boks şampiyonuymuş. 'Sen nasıl bunla başa çıktın ?' dediler. Ben de şok oldum. Allah'ıma şükrediyorum, ölümden döndüm" diye konuştu.

Telefonu şarja takmadığından dolayı darbedildiğini düşündüğünü söyleyen Özkan, "Kendisi telefonu bana verdi. İstediğini de anlamadım, 'şarja tak' demek istemiş herhalde. Çünkü polislere verdiği ifadede 'telefonumu şarja taksın diye verdim' demiş. O anda yol da kalabalık olduğu için şarja da takamadım. Daha sonra telefonu aldı. Tahminime göre şarj meselesi yüzünden sinirlendi. Bu durumla ilgili uluslararası insan hakları mahkemesine şikayette de bulunacağım. Lisansını iptal ettireceğim. Bunların sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur. Kavga dövüş anında vuramazlar" ifadesini kullandı.