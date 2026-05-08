Beşiktaş sahilinde dehşet anları! İskele önünde kanlı kavga: 3 yaralı

Beşiktaş İskelesi'nin önünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalar ise sürüyor.

Beşiktaş İskelesi önünde karşı karşıya gelen iki grup arasında tansiyon bir anda yükseldi. Sözlü atışmaların yerini kavgaya bıraktığı o dakikalarda, taraflar yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştığı olayda, ilk belirlemelere göre 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede adeta teyakkuz ilan edildi. Olay yerine çok sayıda acil sağlık ekibi ve polis timi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yeni bir çatışma ihtimaline karşı iskele ve çevresini ablukaya alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.