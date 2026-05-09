Ankara'da aile dehşeti: Kavga ettiği kardeşini öldürdü

Ankara'da aile faciası kan dondurdu. Almanya'dan ziyarete gelen ağabey ile kardeşi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre çıkan arbede sırasında darbedilen 45 yaşındaki Cihan Almaz hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi ağabey polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Yaşlı anne ve babalarıyla birlikte yaşayan 45 yaşındaki Cihan Almaz, iddiaya göre Almanya'dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen Almaz ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Cihan Almaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi ağabey gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan Cihan Almaz, iddiaya göre Almanya'dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır şekilde yaralandı. Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Almaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.