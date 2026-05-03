Kardeş kavgası cinayetle bitti! Ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. U.C.A., ağabeyi Hasan Akarsu’yu bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Akarsu hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.