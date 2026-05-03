Instagram kavgası kurşunla bitti: Kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açtı
Erzurum’da boşanma aşamasında olduğu eşinin Instagram hesabı açmasına tepki gösteren 26 yaşındaki S.T., kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Polisi görünce kaçan şüphelinin kısa sürede yakalandığı öğrenildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki S.T., boşanma aşamasında olduğu 25 yaşındaki eşi F.T.'nin Instagram hesabı açtığını öğrenince öfkelendi.
Bunun üzerine pompalı tüfeği alan S.T., eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe Yolu üzerindeki site içindeki evine gitti.
KAYINPEDERİNİN EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Site bahçesine giren S.T., eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın birinci katındaki daireye 4 el ateş etti. Açılan ateş sonucu saçmalar balkon camı ile bir odanın penceresine isabet etti.
Olay sırasında adrese gelen baba M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerini gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi suç aleti pompalı tüfekle birlikte Afşar Sokak'ta yakaladı. Gözaltına alınan S.T. hakkında işlem başlatıldı.
BABASI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Olay yeri inceleme ekipleri, site bahçesinde yaptıkları çalışmada 3 boş kartuş buldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. S.T.'nin ateş açtığı ve babası tarafından engellenmeye çalışıldığı anlar görenleri adeta hayrete düşürdü.