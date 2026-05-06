Akaryakıt istasyonunda kanlı gece! Bıçaklı kavga can aldı: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 00.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda tartışmanın kısa sürede büyüyerek kanlı hesaplaşmaya dönüşmesi bölgede büyük panik ve güvenlik alarmına neden oldu.

Olay, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enes A., B.T., A.A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gerginlik büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Enes A. ve B.T. bıçak darbeleriyle yaralanırken, A.A. ise darp edildi. Olayın ardından akaryakıt istasyonu adeta savaş alanına dönerken, çevrede büyük panik yaşandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI: HASTANEDE ZAMANLA YARIŞ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Enes A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Kavganın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.