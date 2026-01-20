Sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! A Haber Atlas'ın son görüntülerine ulaştı

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

A HABER ATLAS'IN SON ANLARINA ULAŞTI

15 yaşındaki katil zanlısı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın son görüntülerine A Haber ulaştı. Görüntülerde, hastanedeki son anları yer aldı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, Atlas Çağlayan için sağlık ekiplerine saat 20.20'de ihbar düştü. Ekipler, ihbarın ardından 10–12 dakika içinde olay yerine ulaştı. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika boyunca ilk müdahale yapıldı. Saatler 20.40'ı gösterdiğinde Atlas Çağlayan hastaneye sevk edildi.

Karataş'ın anlattığına göre, hastaneye getirildiği anlarda hayatta olduğu görülen Atlas'ı, acil serviste adeta bir sağlık ordusu karşıladı. Sedye üzerinde hastaneye alınır alınmaz bir doktor tarafından kalp masajına başlandı. Ardından Atlas Çağlayan, vakit kaybedilmeden acil kalp ameliyatına alındı.