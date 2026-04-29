Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan’ın (17) ailesine tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin'de gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin Tarsus'ta gözaltına alındı. Şüpheliye ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Yine provokatif paylaşım yapan 6 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.