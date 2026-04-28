CANLI YAYIN

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Bıçak sanığın babasına mı ait?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Bıçak sanığın babasına mı ait?

Güngören’de işlenen Atlas Çağlayan cinayete ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kullanılan bıçağın sanığın babasına ait olduğu iddiası üzerine dava açılırken Savcılık, baba hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde soruşturma derinleşiyor. Çocuk sanık E.Ç.'nin kullandığı bıçağa ilişkin ortaya çıkan yeni iddialar, dosyada dikkat çekici bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Bıçak sanığın babasına mı ait? - 1

BIÇAK SANIĞIN BABASINA AİT İDDİASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayda kullanılan ve üzerinde "Browning" ibaresi bulunan bıçağın sanığın babası Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürüldü. Tanık ifadesine dayandırılan bu iddia, dosyada yeni bir tartışma başlatırken, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporunda söz konusu bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Bıçak sanığın babasına mı ait? - 2

HAKKINDA 6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanık Yusuf Ç. ise savunmasında suçlamaları reddetti. Olay tarihinde cezaevinde bulunduğunu belirten Yusuf Ç., bıçağın kendisine ait olmadığını ve olayla ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Savcılık, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlamasıyla Yusuf Ç. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın