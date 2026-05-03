Güvendiği köylüsü hayatını kararttı! Kiracı maskesiyle büyük dolandırıcılık

Adana’da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut, "tanıdıktır" diyerek evini kiraladığı köylüsü tarafından kabusu yaşadı. Yardım etme bahanesiyle yaşlı kadının banka kartı bilgilerini ele geçiren vicdansız kiracı, Karabulut adına tam 500 bin lira kredi çekerek kayıplara karıştı. Emekli maaşını çekmeye gittiğinde borç batağına saplandığını öğrenen talihsiz kadın, icra gelmemesi için altınlarını satıp borç ödemek zorunda kalırken, olay yargıya taşındı.

Evinin kapılarını hemşehrisine açan Şenel Karabulut, bu iyiliğinin bedelini çok ağır ödedi.

GÜVENİN SONU HÜSRAN OLDU

Kiracısının aslında eşinin tanıdığı olduğunu ATV Haber'e anlatan Karabulut, "Eşimin köylüsüydü. Babasıgil tanıdıktı yani. Bizim çocuklara verdi evi dedi, madem dedi kiracın çıkacakmış dedi. Ben de tamam dedim, güvendim verdim yani. Güvendim yani köylümüz diye." sözleriyle nasıl bir güven ilişkisiyle yola çıktığını anlattı. Ancak bu güven, kısa süre içinde büyük bir ihanete dönüştü.

YARDIM BAHANESİYLE KART BİLGİLERİNİ ÇALDI

Kiracısının kendisini banka kuyruğundan kurtarma vaadiyle kandırdığını ifade eden Karabulut, "Bankaya gidip de şey, sıra bekleme dedi. Ben de verdim bilgilerime girmiş. Resmini çekmiş kartın." ifadelerini kullandı.

Bu yolla yaşlı kadının tüm dijital bankacılık bilgilerine erişen zanlı, Karabulut'un ruhu bile duymadan adına toplamda yarım milyon liralık kredi başvurusunda bulundu.

MAAŞINI ÇEKMEYE GİDİNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Olay, talihsiz kadının her ay olduğu gibi emekli maaşını çekmek için bankaya gitmesiyle ortaya çıktı.

Hesabındaki paranın kredilere kesildiğini gören Karabulut, "Benim parayla araba almış abi. Aradım kendisini. Sen benim paramı nasıl çekebilirsin, kredi çekebilirsin dedim. Seni şikayet edeceğim polise dedim." diyerek yaşadığı dehşet dolu anları aktardı.

Kiracısının lüks içinde yaşadığını iddia eden yaşlı kadın, "Bazı işe giderdi, bazen gitmezdi. Heh, demek ki çektiği paraları yiyor. Karısının da haberi var bundan yani." şeklinde konuştu.

"VARSA SENEDİN ÖDE DİYOR"

Dolandırıcılık iddiasının odağındaki kiracının pişkinliği ise pes dedirtti. Kendisini savunan zanlının çevreye farklı konuştuğunu belirten Şenel Karabulut, "Herkese verdik parayı diyormuş. Varsa senedin, benim paramı öde." sözleriyle zanlının borcunu inkar ettiğini vurguladı.

Elindeki avucundaki altınları bozdurarak ve borç alarak 500 bin liralık krediyi kapatan Karabulut, şimdi adalet önünde hakkını arıyor.