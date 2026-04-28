DMM'den TOKİ dolandırıcılarına karşı çok kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Yüzyılın Konut Projesi”ni hedef alan dolandırıcılık girişimlerini ortaya çıkardı. TOKİ kura sürecini fırsat bilen bazı kişilerin vatandaşları kandırmaya çalıştığı belirtilirken, yetkililer “sakın kanmayın” uyarısında bulundu.
DMM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreçleri devam ederken, vatandaşları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Dolandırıcıların, sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS'ler aracılığıyla 'dosya masrafı', 'başvuru bedeli' veya 'peşinat' adı altında para talep ettiği belirlenmiştir. Bu tarz girişimlere karşı hassas olunması ve sadece ilgili resmi makamların açıklama ve duyurularının dikkate alınması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.