HGS dolandırıcılığına dikkat: Sahte mesajlarla kredi kartı tuzağı

Araç sahiplerini hedef alan “HGS borcunuz var” içerikli sahte SMS’ler hızla yayılıyor. Resmi kurumları taklit eden dolandırıcılar, düşük tutarlı borç bahanesiyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlıyor.

Son günlerde vatandaşların telefonlarına gelen "HGS borcunuz var" içerikli sahte mesajlar, dijital dolandırıcıların yeni gözdesi oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün adını ve internet sitesini kopyalayarak hazırlanan sahte linklerle vatandaşları hedef alan şebeke, düşük meblağlı borç bildirimleriyle mağduriyet yaratıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, araç sahiplerini korkutan ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen bu yeni yöntemin detaylarını canlı yayında deşifre etti. HGS DOLANDIRICILARINA DİKKAT: TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI? HGS VE TRAFİK CEZASI ÜZERİNDEN KORKU SALIYORLAR Dolandırıcıların vatandaşların araçlarına yönelik bir korku salarak harekete geçtiğini belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Dijital dolandırıcılık sistemi artık dijital mecralar üzerinden kullanılmaya başlandı. Vatandaşlara Karayolları ve HGS sistemleri üzerinden ceza geldiğine dair çok sık mesajlar atılıyor. Resmi kurumun internet sitesini kopyalayarak, telefonlara rastgele mesaj gönderiyorlar." sözleriyle sistemin işleyişini anlattı.

foto: ahaber.com.tr "ÖDEYEYİM DE GİTSİN" ALGISIYLA TUZAĞA ÇEKİYORLAR Mesajlardaki meblağların özellikle düşük tutulduğuna dikkat çeken Almaçayır, "Burada 73,13 liralık bir tutar belirlenmiş. Vatandaş '73 lira nedir ki?' deyip 'ödeyeyim de gitsin' algısına kapılıyor. Eğer 20 bin ya da 50 bin lira gibi bir rakam yazsalar herkes şüphelenirdi. Burada devletin resmi kurumunun vatandaşı mağdur etmeyeceği algısını kullanarak küçük rakamlarla gel-gel yapıyorlar." ifadelerini kullandı. SAHTE LİNK VE NUMARA OYUNUNA DİKKAT Mesajlardaki teknik detayların dolandırıcılığı ele verdiğini vurgulayan Ramazan Almaçayır, "Resmi sorgulama adresi gibi görünen ancak Karayolları ile ilgisi olmayan sahte linkler paylaşılıyor. Ayrıca mesajın altına 'Lütfen Y yanıtı vererek mesajı Safari tarayıcı ile açın' gibi talimatlar ekleyerek linki aktifleştirmeye çalışıyorlar. Buradaki amaç, linke tıklandığında kredi kartı ve şifre bilgilerini ele geçirmektir." şeklinde konuştu. Sunucu Gökhan ise, "Mesaj 0212'li bir numaradan geliyor. Devletin hiçbir kurumu 0212'li bir numara üzerinden bu şekilde mesaj atmaz." uyarısında bulundu.