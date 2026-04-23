Kredi kartı dolandırıcılarından 1,5 milyon liralık vurgun: Sakın bu tuzağa düşmeyin
Kendilerini banka personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, “hesap güvenliği” ve “limit artırma” bahanesiyle vatandaşları hedef alıyor. İstanbul’da bu yöntemle bir iş insanını 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekstil firması sahibi Ü.E'nin kendilerini "banka personeli" olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1,5 milyon lirasını banka hesaplarına göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Mağduru, "kredi kartı ve hesaplarınızdaki limitleri yükselteceğiz" diyerek arayan zanlıların verdikleri hesaba paranın aktarılmasını sağladıklarını belirleyen ekipler, paranın aktarıldığı hesap üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.
KREDİ KARTI DOLANDIRICILARI TUTUKLANDI
Zanlı M.Y. ile cep telefonunda mağduru yönlendirdiği belirlenen Ş.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ÜÇ SORUDA DOLANDIRICILIKTAN KORUNMA YÖNTEMİ
1. Dolandırıcılar en çok hangi yöntemi kullanıyor? Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp "hesap güvenliği" veya "limit artırma" bahanesiyle para transferi yaptırmaya çalışıyorlar.
2. Banka gerçekten telefonla para transferi ister mi? Hayır. Bankalar hiçbir şekilde müşterilerden telefon üzerinden para göndermesini talep etmez.
3. Böyle bir aramayla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Görüşme sonlandırılmalı, banka resmi numaradan aranmalı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya ilgili birimlere bildirilmeli.