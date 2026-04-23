Kredi kartı dolandırıcılarından 1,5 milyon liralık vurgun: Sakın bu tuzağa düşmeyin

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekstil firması sahibi Ü.E'nin kendilerini "banka personeli" olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1,5 milyon lirasını banka hesaplarına göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da telefonda kendilerini "banka personeli" olarak tanıtıp yönlendirdikleri iş insanını 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini banka personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, “hesap güvenliği” ve “limit artırma” bahanesiyle vatandaşları hedef alıyor

İstanbul'da telefonda kendilerini ʺbanka personeliʺ olarak tanıtıp yönlendirdikleri kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

ÜÇ SORUDA DOLANDIRICILIKTAN KORUNMA YÖNTEMİ

1. Dolandırıcılar en çok hangi yöntemi kullanıyor? Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp "hesap güvenliği" veya "limit artırma" bahanesiyle para transferi yaptırmaya çalışıyorlar.

2. Banka gerçekten telefonla para transferi ister mi? Hayır. Bankalar hiçbir şekilde müşterilerden telefon üzerinden para göndermesini talep etmez.

3. Böyle bir aramayla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Görüşme sonlandırılmalı, banka resmi numaradan aranmalı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya ilgili birimlere bildirilmeli.