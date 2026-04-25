İstanbul'da uygulama üzerinden ilana koyduğu ev için 60 bin lira kapora aldığı müşteriyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çiftten biri tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda müşteki A.A'nın (34) alım-satım uygulaması üzerinden kiralık ev ilanı için 60 bin lira kapora verip dolandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine çalışma yaptı. Polis ekipleri, parayı alan erkek şüpheli U.Z. (28) ile S.N.Z'nin (34) evli olduklarını belirledi.



Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 932 bin 800 lira, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 4 cep telefonu ve 14 SIM kart ele geçirildi. Kartlardan birinin takıldığı cep telefonuyla müştekinin arandığı belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Emniyette ifadesi alınan U.Z'nin, SIM kartları yolda bulduktan sonra eve getirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli U.Z. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi ise "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.