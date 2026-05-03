İkinci el alışverişte “param güvende” tuzağı: Dolandırıcıların yeni hedefi satıcılar

"BU SİSTEMDE ÖDEME YALNIZCA ALICI TARAFINDAN YAPILIR" Kılıç, güvenli ödeme sisteminin nasıl çalıştığını da şöyle anlattı: "Bu tür riskleri azaltmak için kullanılan 'param güvende' sistemi önemli. Bu sistemde ödeme yalnızca alıcı tarafından yapılır. Gönderilen para, güvenli havuz hesapta bekletilir ve ürün alıcıya ulaşıp onaylandıktan sonra satıcının hesabına aktarılır. Benzer şekilde Takasbank altyapısında da para, işlem tamamlanana kadar güvence altında tutulur."

SATICILARA UYARI: "KODU PAYLAŞIN" TUZAĞINA DİKKAT Ürün alıcıya ulaşmadan paranın satıcı hesabına geçmeyeceğini vurgulayan Kılıç,

"Size para gönderdik, kodu paylaşın" şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu söyledi. Doğrulama kodu paylaşımına yönelik Kılıç, "Hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN HUKUKİ HAKLARI NELER? Kılıç, dolandırıcılıkla karşılaşan vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini belirtti. Ayrıca tüketici uyuşmazlıklarında parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine ve tüketici arabulucusuna başvuru yapılabileceğini söyledi.

"DOLANDIRICILAR FARKLI IBAN KULLANIYOR" Dolandırıcıların çoğu zaman farklı kişilere ait IBAN hesaplarını kullandığını belirten Kılıç, bu nedenle süreçlerin zaman alabileceğini kaydetti. Kılıç, tüketicilerin yalnızca resmi platformlar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini vurguladı. Güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi ve şüpheli durumlarda işlemin hemen sonlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

