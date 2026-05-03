İkinci el alışverişte “param güvende” tuzağı: Dolandırıcıların yeni hedefi satıcılar
İkinci el satışta dolandırıcılar bu kez "param güvende" sistemiyle satıcıları hedef alıyor. Alıcı gibi davranan kişiler, "hesap onayı" bahanesiyle para ve doğrulama kodu istiyor. Uzmanlar, bu yöntemle hesapların ele geçirilip paranın dolandırıcıların hesaplarına aktarıldığını vurguluyor.
İkinci el alışveriş platformlarında son dönemde artan dolandırıcılık vakaları, "param güvende" sistemi üzerinden yeni bir yöntemle gündeme geldi. Uzmanlar, vatandaşların özellikle sahte alıcı profillerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI UYARDI
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcıdan "hesap onayı" bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istediklerini belirtti.
DOLANDIRICILAR HEDEF DEĞİŞTİRİYOR
Kılıç, satış platformlarında alıcı ve satıcıyı korumak için tasarlanan "param güvende" uygulaması üzerinden yapılan dolandırıcılığa dikkat çekti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğini belirten Kılıç, vatandaşların her dönem yeni yöntemler deneyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
SON DÖNEMDE VAKALAR ARTTI
Daha önce kendilerini kamu görevlisi ya da güvenlik personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı toplumda farkındalık oluştuğunu anlatan Kılıç, son dönemde ise özellikle ikinci el ürün satışlarında dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkati çekti.
TUZAK NASIL İŞLİYOR?
Kılıç, "param güvende" sistemi üzerinden yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemine dair şu uyarıda bulundu:
"Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcıdan 'hesap onayı' bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istiyor. Ardından satıcıya gelen doğrulama kodunu talep ederek hesaba erişim sağlıyor ve parayı kendi hesaplarına aktarıyor."