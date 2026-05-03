İkinci el alışverişte “param güvende” tuzağı: Dolandırıcıların yeni hedefi satıcılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İkinci el satışta dolandırıcılar bu kez "param güvende" sistemiyle satıcıları hedef alıyor. Alıcı gibi davranan kişiler, "hesap onayı" bahanesiyle para ve doğrulama kodu istiyor. Uzmanlar, bu yöntemle hesapların ele geçirilip paranın dolandırıcıların hesaplarına aktarıldığını vurguluyor.

İkinci el alışveriş platformlarında son dönemde artan dolandırıcılık vakaları, "param güvende" sistemi üzerinden yeni bir yöntemle gündeme geldi. Uzmanlar, vatandaşların özellikle sahte alıcı profillerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI UYARDI

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcıdan "hesap onayı" bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istediklerini belirtti.

DOLANDIRICILAR HEDEF DEĞİŞTİRİYOR

Kılıç, satış platformlarında alıcı ve satıcıyı korumak için tasarlanan "param güvende" uygulaması üzerinden yapılan dolandırıcılığa dikkat çekti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğini belirten Kılıç, vatandaşların her dönem yeni yöntemler deneyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

SON DÖNEMDE VAKALAR ARTTI

Daha önce kendilerini kamu görevlisi ya da güvenlik personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı toplumda farkındalık oluştuğunu anlatan Kılıç, son dönemde ise özellikle ikinci el ürün satışlarında dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkati çekti.

TUZAK NASIL İŞLİYOR?

Kılıç, "param güvende" sistemi üzerinden yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemine dair şu uyarıda bulundu:

"Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcıdan 'hesap onayı' bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istiyor. Ardından satıcıya gelen doğrulama kodunu talep ederek hesaba erişim sağlıyor ve parayı kendi hesaplarına aktarıyor."

"BU SİSTEMDE ÖDEME YALNIZCA ALICI TARAFINDAN YAPILIR"

Kılıç, güvenli ödeme sisteminin nasıl çalıştığını da şöyle anlattı:

"Bu tür riskleri azaltmak için kullanılan 'param güvende' sistemi önemli. Bu sistemde ödeme yalnızca alıcı tarafından yapılır. Gönderilen para, güvenli havuz hesapta bekletilir ve ürün alıcıya ulaşıp onaylandıktan sonra satıcının hesabına aktarılır. Benzer şekilde Takasbank altyapısında da para, işlem tamamlanana kadar güvence altında tutulur."

SATICILARA UYARI: "KODU PAYLAŞIN" TUZAĞINA DİKKAT

Ürün alıcıya ulaşmadan paranın satıcı hesabına geçmeyeceğini vurgulayan Kılıç,
"Size para gönderdik, kodu paylaşın" şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu söyledi. Doğrulama kodu paylaşımına yönelik Kılıç, "Hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN HUKUKİ HAKLARI NELER?

Kılıç, dolandırıcılıkla karşılaşan vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini belirtti. Ayrıca tüketici uyuşmazlıklarında parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine ve tüketici arabulucusuna başvuru yapılabileceğini söyledi.

"DOLANDIRICILAR FARKLI IBAN KULLANIYOR"

Dolandırıcıların çoğu zaman farklı kişilere ait IBAN hesaplarını kullandığını belirten Kılıç, bu nedenle süreçlerin zaman alabileceğini kaydetti. Kılıç, tüketicilerin yalnızca resmi platformlar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini vurguladı. Güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi ve şüpheli durumlarda işlemin hemen sonlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"PARAM GÜVENDE" SİSTEMİ NEDİR?

Uzmanlara göre "param güvende" ve benzeri sistemlerde ödeme yalnızca alıcı tarafından yapılabiliyor. Gönderilen tutar, işlem tamamlanana kadar güvenli havuz hesapta tutuluyor ve ürün teslim edilip onay verildikten sonra satıcıya aktarılıyor. Takasbank altyapısında da benzer bir güvenlik mekanizması bulunuyor.

