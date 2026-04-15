Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son mesajı ortaya çıktı: "Zaman bitti, korkuyorum sadece"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Tunceli’de 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Doku’nun kaybolmadan önce gece yarısı erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Son mesajında "Zaman bitti, korkuyorum sadece" diyen genç kadının kaybolmadan saatler önce ciddi bir duygusal çöküş içinde olduğu belirlendi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku davasında son derece kritik bir gelişme yaşandı. Genç kızın kaybolmadan tam bir saat önce erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ilk kez gün yüzüne çıktı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SON WHATSAPP YAZIŞMALARI A HABER'DE

Gece saat 00:34'te Gülistan Doku'nun Abakarov'a gönderdiği "Korkuyorum sadece" mesajı, dosyanın en çarpıcı satırlarından biri olarak kayıtlara geçti.

GÜLİSTAN'IN SON MESAJI: "ZAMAN YOK ARTIK BİZİM İÇİN"

Gülistan'ın son mesajlarına ahaber.com.tr ulaşırken, yazışmalardaki ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında değerlendirdi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasından hemen önceki mesajlarını deşifre eden Almaçayır, "Gülistan'ın 'Korkuyorum sadece' diyor, sevgilisi Zeinal ise 'Yurda geç yoksa Kuba'nın yanında' şeklinde bir karşılık veriyor ve 'Benden nefret ediyorsun, ben çok seviyorum seni' sözleriyle konuşma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazışmaların kaybolma hadisesinden tam bir saat önce gerçekleştiğini vurgulayan Almaçayır, "Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman..." şeklindeki son mesajların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirtti.

SAATLER SONRA GELEN MESAJ: "NEREDESİN?"

Yazışmalardaki en dikkat çekici noktalardan biri de zamanlamalar oldu. Yazışmalarda ertesi gün saat 16.19'da erkek arkadaşı tarafından atılan "Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin" mesajının tek tık olarak kaldığı görülüyor.

Ramazan Almaçayır bu duruma dair, "Gülistan'ın bu mesajların ardından hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği yönündeki şüpheler kuvvetleniyor, çünkü son görüntüleri bu saatlerden sonra kameralara yansıyor" yorumunu yaptı.

OPERATÖRÜN RAPORUNDA "MEZARLIK" DETAYI

Bununla birlikte Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bir Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) operatörü tarafından hazırlanan "Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu" dikkat çekti.

12 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Pertek ilçesi Koçpınar köyünde yapılan özel tarama, Gülistan Doku'nun "kayıp" olduğu tezini zayıflatan somut bir bulguya işaret etti.

Raporda, mezarlık yanındaki bölgede yaklaşık 2 saat süren çalışma neticesinde ulaşılan teknik veriler şu ifadelerle aktarıldı:

"Cihazımın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit ettim. Bu boşluğun ortalama 1.60-1.70 metre uzunluğunda, 70-80 cm genişliğinde olduğunu ve mezar görünümü taşıdığını belirledim. Söz konusu boşluğa bir kişinin gömüldüğünü, ancak yaklaşık 1-2 yıl sonra cesedin buradan çıkarıldığını değerlendiriyorum."

13 ŞÜPHELİ SORGULANDI: KIRMIZI BÜLTEN HAZIRLIĞI

Öte yandan Gülistan Doku davasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı olduğu belirlenen ve 2022'den beri ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten hazırlığı yapılıyor.

İŞTE GÜLİSTAN'IN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON MESAJLARI

  • Gülistan Doku (00:34): Korkuyorum sadece
  • Zeinal Abakarov (00:34): Yurta gec
  • Zeinal Abakarov (00:34): Yoksa kubanin yaninda
  • Gülistan Doku (00:35): Benden nefret ediyorsun
  • Gülistan Doku (00:35): Ben çok seviyorum seni
  • Gülistan Doku (00:35): Çok çok seviyorum
  • Gülistan Doku (00:36): Konuşmuyorsun
  • Gülistan Doku (00:36): Öyle dimi
  • Zeinal Abakarov (00:36): Yurta gec
  • Zeinal Abakarov (00:36): Yoksa kubanin yaninda
  • Zeinal Abakarov (00:37): Bunu yapmadin zmn kadar
  • Zeinal Abakarov (00:37): Ben de konusma
  • Gülistan Doku (00:37): Zaman yok ki artık bizm için
  • Gülistan Doku (00:38): Biti zaman
  • Zeinal Abakarov (15:19): Herkes ariyor
  • Zeinal Abakarov (15:19): Seni soruyor
  • Zeinal Abakarov (15:19): Nerdesin

GÜLİSTAN'IN SİM KARTINI İHRAÇ POLİS MEMURU KULLANMIŞ

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü çalışmalarda ise Doku'ya ait sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK'den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılarak uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi.

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok'un HTS kayıtları ve banka dökümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına "şifremi unuttum" yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu Ertok'un hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı belirlendi.

BAKAN GÜRLEK: "SONUNA KADAR GİDİLECEK"

Gülistan Dokunu'nun kaybolmasına yönelik yürütülen soruşturma hakkında değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Olayın sonuna kadar gidilecek. Şüphelilerin ortaya çıkarılması çok önemli" dedi.

Bakan Gürlek'in önceki gün yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor, adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum."

