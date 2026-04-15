Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku davasında son derece kritik bir gelişme yaşandı. Genç kızın kaybolmadan tam bir saat önce erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ilk kez gün yüzüne çıktı. GÜLİSTAN DOKU'NUN SON WHATSAPP YAZIŞMALARI A HABER'DE Gece saat 00:34'te Gülistan Doku'nun Abakarov'a gönderdiği "Korkuyorum sadece" mesajı, dosyanın en çarpıcı satırlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Gülistan Doku'nun son görüntülendiği yer (Foto: ahaber.com.tr arşiv) GÜLİSTAN'IN SON MESAJI: "ZAMAN YOK ARTIK BİZİM İÇİN" Gülistan'ın son mesajlarına ahaber.com.tr ulaşırken, yazışmalardaki ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında değerlendirdi. Gülistan Doku'nun kaybolmasından hemen önceki mesajlarını deşifre eden Almaçayır, "Gülistan'ın 'Korkuyorum sadece' diyor, sevgilisi Zeinal ise 'Yurda geç yoksa Kuba'nın yanında' şeklinde bir karşılık veriyor ve 'Benden nefret ediyorsun, ben çok seviyorum seni' sözleriyle konuşma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu yazışmaların kaybolma hadisesinden tam bir saat önce gerçekleştiğini vurgulayan Almaçayır, "Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman..." şeklindeki son mesajların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirtti.