Gülistan Doku davasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: Tecavüz detayı şoke etti

Bu ifadeye göre, olaydan bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıkları, Gülistan Doku'nun rızası dışında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darp edilerek tecavüze uğradığı ve bu olay neticesinde hamile kaldığı iddiası oldu. Bilirkişi raporlarında da 27 Aralık 2019'da ifadede adı geçen isimlerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiği tespit edildi.

İfadede Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğüne dair somut iddiaları da yer aldı. Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğü cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı.

"KAYITLAR SİLİNDİ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'a bu iddialar da soruldu. Celal Altaş'a, bu cinayeti bilip bilmediği ve oğlu Umut'u bu suçtan kurtarmak için mi ABD'ye gönderdiği soruldu. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta, delillerin karartılmasına yönelik şüpheler oldu. Celal Altaş'a, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile yaptığı bir telefon görüşmesinde sarf ettiği, "Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez, ben devlet değilim" sözlerinin kastı soruldu.Sorular, bu kayıtları silme gücüne sahip "makam veya kişinin" kim olduğu üzerine yoğunlaştı. Celal Altaş bu soruya, bu tür yasa dışı işlerin ancak o şehrin mülki amirinin talimatıyla yapılabileceğini ima ederek yanıt verdi.

GÜLİSTAN'IN EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE UMUT ALTAŞ SİNYAL VERMİŞ

5 Ocak 2020 tarihli teknik veriler de soruların merkezindeydi. Bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Umut Altaş'ın, Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit bir şekilde baz verdiği tespit edildi.