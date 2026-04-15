Gülistan Doku davasında 'mezarlık' sorusu: A Haber Gülistan'ın gömüldüğü iddia edilen yerde

Tunceli'de yıllardır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sil baştan yürütülen soruşturmada, gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda Pertek ilçesindeki bir mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Cesedin yerinin değiştirilmiş olma ihtimali gündeme gelirken, A Haber Gülistan'ın gömüldüğü iddia edilen yerden son durumu aktardı.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında, yeraltı görüntüleme cihazlarından gelen yeni bir rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi. Koçpınar köyünde "mezar görünümü" taşıyan bir boşluk tespit edilirken, hazırlanan rapordaki "cesedin yeri değiştirilmiş olabilir" tezi gözleri mezar yerine çekti. A HABER GÜLİSTAN'IN GÖMÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YERDE A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz'ın bölgeden aktardığı detaylara göre, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası, gizli bir tanığın ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. 12 Ocak 2025 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar üzerine özel bir jandarma ekibi, Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyüne giderek köy girişindeki mezarlıkta geniş çaplı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Fotoğraf: ahaber.com.tr MEZARLIKTA ÇIKAN KORKUNÇ ŞÜPHE Olay yerinden soruşturmanın detaylarını bildiren A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Gizli bir tanığın vermiş olduğu ifadeyle beraber jandarma ekipleri bu köyde, köyün girişinde bulunan mezarlığın hemen yanı başında bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi." sözleriyle aktardı. Savcılığın talimatıyla özel bir jandarma ekibinin yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yaklaşık 2 saat süren bir tarama yaptığını belirten Yılmaz, "Yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi. Raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi." ifadelerini kullandı. Söz konusu raporda, bu alana 1 ila 2 yıl önce bir bedenin gömülmüş ve daha sonra çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.