Gülistan Doku olayında sır perdesi aralanıyor! PTS kayıtları, gizli tanık ve valilikteki sim kart

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, 2025 yılında ortaya çıkan "Şubat" kod adlı gizli tanık ve teknik incelemelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Dosyaya giren yeni deliller; cinayet, cesedin yerinin değiştirilmesi ve sim kart üzerinden delil karartma şüphelerini odağa yerleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak, “Hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA 6 YILLIK SIR PERDESİ ARALANIYOR!

2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz not, 2025 yılında ortaya çıkan "Şubat" kod adlı gizli tanığın çarpıcı anlatımları ve ardından yapılan teknik incelemeler, dosyayı sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturttu.

DOSYANIN KIRILMA NOKTASI!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra peş peşe gelen iki gelişmeyle yaşandı. İlki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz nottu. O notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu kayıtlara geçti. İkinci büyük kırılma ise 2025 yılında "Şubat" kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanları oldu. Bu iki gelişme, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü kökten değiştirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇ HAREKETLERİ DOSYAYA GİRDİ

İhbar notunun ardından savcılık dosyasına giren teknik verilerde, Mustafa Türkay Sonel'in kullanımındaki araca ilişkin PTS kayıtları incelendi. Kayıtlara göre aracın şüpheli trafiği, güzergâhın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçmesi dikkat çekti.

Bu arada araç içerisinde Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın araç içerisine yolcu koltuğunda olduğu, buna karşılık bazı geçişlerin kayıtlarda araç içerisinde yer almaması dikkatleri çekti.

Detayları dosyada yer alan hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı kayıtlara geçti. Altaş'ın aile fertlerinin göz altına alındığı, uzun süredir ABD'den ülkeye dönmeyen Altaş hakkında yakalama ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİK TARAFINDAN AİLEDEN TEMİN EDİLEN ALINAN SIM KARTI DETAYI

En çarpıcı gelişmelerden birisi de Gülistan Doku'ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler oldu. Gülistan Doku'ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden talep edilerek alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğuna dair oldukça ayrıntılı detaylar tespit edildi.

Soruşturmada aile çevresindeki temaslar da yeniden mercek altına alındı. Dosyada dönemin bazı kamu görevlilerinin aile çevresinde sürekli bulunmaları yönünde görevlendirildiğine ilişkin tanık anlatımları da yer aldı. İfadelerde dönemin valisinin bazı isimleri ailenin yanında bulunmaları için yönlendirdiğinin anlatıldığı geçerken Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın ise olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

"VALİ VERİN ONU BANA ÇABUK DEDİ"
O dönem Tunceli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli olup halen Tunceli Valiliğinde çalışan ve dönemin Valisinin ailenin yanında olmaları için görevlendirdiği kişilerden biri olan tanık Songül Acar'ın beyanında bu detaylar yer aldı. Acar'ın ifadesine göre Vali, aileyi makamına çağırarak "Siz sim kart mı çıkardınız, verin onu bana çabuk, ben sim kartı Savcılığa teslim edeceğim" diyerek kartı bizzat almış; hatta koruması Şükrü Eroğlu da kartın savcılığa teslim edildiğini teyit etmişti. Ancak resmi kayıtlara göre "teslim edildi" denilen o sim kartın, olaydan tam bir ay sonra 06/02/2020 tarihinde Aygül Doku'nun el yazılı dilekçesiyle adli emanete girdiği tespit edildi. Vali ve korumasının "teslim ettik" dediği kartın bir ay boyunca nerede olduğu ve neden savcılığa ulaşmadığı sorusu ise davanın gidişatını değiştiren önemli gelişmeler arasında yer aldı.

GÜLİSTAN'IN ABLASI: SİM KART ELİMİZDEN ALINDI

Aygül Doku ifadesinde şunları söyledi:

"Gülistan DOKU'nun kullanımında olan ancak annem Bedriye DOKU adına kayıtlı 0531... numaralı gsm hattına ait sim kart kız kardeşim ile birlikte kayıp olduğundan 06/01/2020 tarihinde Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelmemizin akabinde kız kardeşimin kaybından 3 gün sonra 08/01/2020 tarihinde Tunceli'de Turkcell bayiine giderek yeni bir sim kart çıkartıldığını biliyorum. Ancak sim kart başvurusu yapıldığında ben bayiide değildim. Öğrendiğim kadarıyla diğer kız kardeşim Bahar DOKU , abim Ramazan DOKU , dönemin Tunceli İş Kur Müdürü Özdemir AKTAŞ, Hatice Yasemin ATEŞ ve Dayım Mehmet Nur Kan yeni sim kart çıkartılırken bayiidelermiş, ben bunu Ramazan abimden öğrendim. Biz bu sim kartı 08/01/2020 saat 19:30 sıralarında 09/01/2020 saat 21:30 sıralarına kadar gerek benim cep telefonuma takarak gerekse Baharın arkadaşı Hatice Yasemin ATEŞ'in cep telefonuna takarak belki bize bir ulaşan olur, Gülistan ile ilgili bir haber gelir umuduyla kullandık. O dönemde de gerek gülistanın arkadaşı gerekse akrabalarımızdan çokça arayan oldu. Sim kartı biz yeniden çıkarttıktan sonra bunu haber alan dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL hatırladığım kadarıyla öğretmen evinde veya köprüde bulunduğumuz sırada ve benim o sırada Tunceli'de bulunan Dayım Mehmet Nur Kan, Abim Ramazan DOKU, Annem Bedriye DOKU, Babam Halit DOKU da yanımda bulundukları sırada bize Vali Bey Ankara'da tanıdıkları olduğunu, çıkarttığımız sim kartı kendisine vermemiz halinde "bu kartı Ankara'da incelettireceğini, orada tanıdıklarının olduğunu" söyledi. İçerisinde Gülistan'a ait herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşabileceğini söyledi. Bu söylediklerini hepimiz duyduk. Ancak o anda sim kartı kendisine vermedik. Daha doğrusu sim kartı ben o sırada verdiğimi hatırlamıyorum. Ancak kız kardeşim Bahar'dan duyduğum kadarıyla Bahar ve Hatice Yasemin ATEŞ bir cafede bulundukları sırada birden çok polis yanlarına gelmiş daha Bahar Gülistan'ın mesajlarına bakamadan sim kartı ondan almışlar."

GİZLİ TANIK "ŞUBAT" DOSYAYI TEMELDEN SARSTI

Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan gelişme ise 2025 yılında yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi, JASAT'a ulaşıp Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı.

Gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdi. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı.

Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.

DOSYA ARTIK SADECE "KAYIP" DOSYASI DEĞİL

Gelinen aşamada Gülistan Doku soruşturması, ilk yıllarda basına düştüğü şekilde "kayıp genç kız" çerçevesini aşmış durumda. 2022'de avukatın kapısına bırakılan esrarengiz notla başlayan yeni incelemeler, 2025'te gizli tanığın anlattıkları ve ardından gelen kazı, teknik veri ve tanık beyanlarıyla birleşince dosya çok daha ağır iddiaların merkezine oturdu.

Başsavcılığın, kamu görevlilerinin olası rolü, nüfuz kullanımı, delil karartma ihtimali ve planlı öldürme şüphesi dahil olmak üzere soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü belirtiliyor.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN KARARLILIKLA ARAŞTIRILIYOR"

Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında hareketli saatler yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir eşiğin aşıldığını ve çok yönlü çalışmalar neticesinde gözaltı işlemlerinin yapıldığını kamuoyuyla paylaştı.

"HİÇBİR İDDİA GÖZ ARDI EDİLMİYOR"

Bakan Gürlek, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini vurgulayarak, kamu vicdanını yaralayan bu olayın tüm ayrıntılarıyla incelendiğini belirtti. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruşturma tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır."

DOKU AİLESİNE DESTEK MESAJI

Açıklamasında 5 yılı aşkın süredir kızlarından haber bekleyen Doku ailesine de yer veren Bakan Gürlek, ailenin sergilediği sabra dikkat çekerek acılarını paylaştığını ifade etti. Ayrıca, dosyanın aydınlatılması için özveriyle çalışan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına ve kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti.

"TÜRKİYE YÜZYILI ADALETİN YÜZYILI OLACAKTIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna atıfta bulunan Bakan Gürlek, faili meçhul olayların üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizdi. Gürlek, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

