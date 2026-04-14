Gülistan Doku olayında sır perdesi aralanıyor! PTS kayıtları, gizli tanık ve valilikteki sim kart

Gülistan Doku’nun ailesi VALİLİK TARAFINDAN AİLEDEN TEMİN EDİLEN ALINAN SIM KARTI DETAYI En çarpıcı gelişmelerden birisi de Gülistan Doku'ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler oldu. Gülistan Doku'ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden talep edilerek alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğuna dair oldukça ayrıntılı detaylar tespit edildi. Soruşturmada aile çevresindeki temaslar da yeniden mercek altına alındı. Dosyada dönemin bazı kamu görevlilerinin aile çevresinde sürekli bulunmaları yönünde görevlendirildiğine ilişkin tanık anlatımları da yer aldı. İfadelerde dönemin valisinin bazı isimleri ailenin yanında bulunmaları için yönlendirdiğinin anlatıldığı geçerken Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın ise olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

"VALİ VERİN ONU BANA ÇABUK DEDİ"

O dönem Tunceli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli olup halen Tunceli Valiliğinde çalışan ve dönemin Valisinin ailenin yanında olmaları için görevlendirdiği kişilerden biri olan tanık Songül Acar'ın beyanında bu detaylar yer aldı. Acar'ın ifadesine göre Vali, aileyi makamına çağırarak "Siz sim kart mı çıkardınız, verin onu bana çabuk, ben sim kartı Savcılığa teslim edeceğim" diyerek kartı bizzat almış; hatta koruması Şükrü Eroğlu da kartın savcılığa teslim edildiğini teyit etmişti. Ancak resmi kayıtlara göre "teslim edildi" denilen o sim kartın, olaydan tam bir ay sonra 06/02/2020 tarihinde Aygül Doku'nun el yazılı dilekçesiyle adli emanete girdiği tespit edildi. Vali ve korumasının "teslim ettik" dediği kartın bir ay boyunca nerede olduğu ve neden savcılığa ulaşmadığı sorusu ise davanın gidişatını değiştiren önemli gelişmeler arasında yer aldı.