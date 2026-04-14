Gülistan Doku olayında sır perdesi aralanıyor! PTS kayıtları, gizli tanık ve valilikteki sim kart
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, 2025 yılında ortaya çıkan "Şubat" kod adlı gizli tanık ve teknik incelemelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Dosyaya giren yeni deliller; cinayet, cesedin yerinin değiştirilmesi ve sim kart üzerinden delil karartma şüphelerini odağa yerleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak, “Hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yıllardır konuşulan iddialar, savcılık dosyasına giren yeni bilgilerle bambaşka bir boyuta taşındı.
2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz not, 2025 yılında ortaya çıkan "Şubat" kod adlı gizli tanığın çarpıcı anlatımları ve ardından yapılan teknik incelemeler, dosyayı sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturttu.
DOSYANIN KIRILMA NOKTASI!
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra peş peşe gelen iki gelişmeyle yaşandı. İlki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz nottu. O notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu kayıtlara geçti. İkinci büyük kırılma ise 2025 yılında "Şubat" kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanları oldu. Bu iki gelişme, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü kökten değiştirdi.
ŞÜPHELİ ARAÇ HAREKETLERİ DOSYAYA GİRDİ
İhbar notunun ardından savcılık dosyasına giren teknik verilerde, Mustafa Türkay Sonel'in kullanımındaki araca ilişkin PTS kayıtları incelendi. Kayıtlara göre aracın şüpheli trafiği, güzergâhın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçmesi dikkat çekti.
Bu arada araç içerisinde Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın araç içerisine yolcu koltuğunda olduğu, buna karşılık bazı geçişlerin kayıtlarda araç içerisinde yer almaması dikkatleri çekti.
Detayları dosyada yer alan hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı kayıtlara geçti. Altaş'ın aile fertlerinin göz altına alındığı, uzun süredir ABD'den ülkeye dönmeyen Altaş hakkında yakalama ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.