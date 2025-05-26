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Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi çıktı! Resmi konuttaki kameralar neden söküldü?

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi ortaya çıktı. Akın, İmamoğlu'nun bazı görüşmelerinde kameraların kapatılıp kapatılmadığına ilişkin sorulan soruya "İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir." şeklinde yanıt verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi çıktı! Resmi konuttaki kameralar neden söküldü?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin arasında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın bazı görüşmelerde kameraların kapatılıp bazılarında kapatılmadığı yönündeki soruya "İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir" diye yanıt verdiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu ve koruma müdürü Mustafa Akın (A Haber arşiv)Ekrem İmamoğlu ve koruma müdürü Mustafa Akın (A Haber arşiv)

Mustafa Akın, İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki otelde yapılan bazı görüşmelerde kameraların kapatılması, bazı görüşmelerde ise kapatılmaması ile ilgili soru yöneltildi. Akın ifadesinde "Kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir. Daha önceki soruda izah ettiğim üzere, toplantılara katılan kişilerle ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim. Kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir." yanıtını verdi.

İmamoğlu'nun kameraların bantlandığı sır görüşmesi (A Haber arşiv)İmamoğlu'nun kameraların bantlandığı sır görüşmesi (A Haber arşiv)

"KAMERALARIN KAPATILMASININ KARARINI EKİP OLARAK ALDIK"
İmamoğlu'nun toplantı yaptığı bir tarihte kameralara neden bant çekildiği yönündeki soruya ise Akın "Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi, sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otel'de ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı, bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında, sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık. Bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık." diye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, resmi konuttaki güvenlik kamerasının neden söküldüğü ile ilgili soruyu da yanıtladı. (A Haber arşiv)İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, resmi konuttaki güvenlik kamerasının neden söküldüğü ile ilgili soruyu da yanıtladı. (A Haber arşiv)

RESMİ KONUTTAKİ KAMERALAR NEDEN SÖKÜLDÜ?
Mustafa Akın'a, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konutundaki "güvenlik kameralarının bağlı olduğu hard disklerin sökülmesi" konusunda talimat verip vermediği soruldu. Başkanlık resmi konutunun taşınmasına karar verildiği için çalışmalar yapıldığını anlayan Akın, "Burada hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim sayın başkanın özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Zaten mahalli karakoldan 19 Mart sabahı ile ilgili kamera kayıt ve bilgilerin İBB güvenlik müdürlüğümüz aracılığıyla ilgili karakol amirliğine tutanak ile teslim edilmiştir. Cihazların İSPARK'a teslim edilmesi sürecinde sonrası ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Cihazların neden kullanılmaz halde olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu kısımlara ben dahil değilim." dedi.

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