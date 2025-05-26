Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi çıktı! Resmi konuttaki kameralar neden söküldü?

İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, resmi konuttaki güvenlik kamerasının neden söküldüğü ile ilgili soruyu da yanıtladı. (A Haber arşiv)

RESMİ KONUTTAKİ KAMERALAR NEDEN SÖKÜLDÜ?

Mustafa Akın'a, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konutundaki "güvenlik kameralarının bağlı olduğu hard disklerin sökülmesi" konusunda talimat verip vermediği soruldu. Başkanlık resmi konutunun taşınmasına karar verildiği için çalışmalar yapıldığını anlayan Akın, "Burada hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim sayın başkanın özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Zaten mahalli karakoldan 19 Mart sabahı ile ilgili kamera kayıt ve bilgilerin İBB güvenlik müdürlüğümüz aracılığıyla ilgili karakol amirliğine tutanak ile teslim edilmiştir. Cihazların İSPARK'a teslim edilmesi sürecinde sonrası ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Cihazların neden kullanılmaz halde olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu kısımlara ben dahil değilim." dedi.