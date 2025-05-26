Şırnak’ta sismik ölçüm seferberliği başladı

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), il genelinde yürüttüğü sismik ölçüm çalışmalarıyla olası depremlere karşı önlem alıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:19

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Şırnak merkez ile Uludere, Beytüşşebap, Silopi, İdil ve Cizre ilçelerinde kurulu 6 adet deprem hız ve ivme ölçer cihazı sayesinde, bölge anlık olarak izleniyor. Kurulan sistemle, il genelinde hiçbir kör nokta kalmadan sismik hareketlilik sürekli takip ediliyor. Toplanan veriler, uydu aracılığıyla anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'ne iletiliyor.

AFAD ekipleri, cihazların sağlıklı ve doğru çalışması için arazi şartlarında düzenli ölçümler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda zemine yerleştirilen 50 sensör aracılığıyla zeminin geçirgenliği, hız iletim büyüklüğü ve ivme değerleri kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler, merkezle eş zamanlı paylaşılıyor.

Öte yandan, müdürlük tarafından afetlere hazırlık kapsamında eğitim faaliyetleri de sürdürülüyor. Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı rütbeli personeller, kurulan deprem parkurlarında enkaz altında arama kurtarma eğitimleri alıyor.

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, risk azaltma çalışmalarının yanı sıra toplumun tüm katmanlarında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Şırnak AFAD olarak, şuan ilimizde sismik ölçümler yapmaktayız. Şırnak il merkezi, Uludere, Beytüşşebap, Silopi, İdil ve Cizre'de olmak üzere toplam 6 tane deprem hız ve ivme ölçer cihazlarımız mevcut bulunmaktadır. Bu cihazlar sayesinde Şırnak ilimizin tamamında hiçbir kör nokta bırakılmayacak şekilde tüm bölgeleri sismik olarak izlemekteyiz. Alınan ölçümler, değerler, veriler anlık olarak uydu yöntemi ile, uydu aracılığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesine iletilmektedir. Biz bu deprem kayıt cihazlarımızın daha sağlıklı ve daha doğru çalışması için sürekli bir takım arazide sismik ölçümler yaparak bunun doğruluğunu teyit ediyoruz. Şuanda zeminde bağlı olan 50 tane sensör aracılığı ile zeminin geçirgenliğini, hız iletim büyüklüğünü, ivme değerlerini ölçmekteyiz. Böylece bu alınan ölçümler sayesinde deprem kayıt cihazlarımız daha sağlıklı, daha düzgün veriler başkanlığımıza iletilmektedir. Bu cihazlar zemindeki Şırnak ilimizin bütün sınırları içerisinde ki zemini anlık olarak ölçüm almakta ve başkanlığımıza iletilmektedir. Biz AFAD olarak bir yandan risk azaltma çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da depreme hazırlıklı bir toplum oluşturmak için eğitimlerimiz devam etmektedir. Öte yandan müdahale gücümüzü arttırmak için toplumun tüm katmanlarına akreditasyon, arama kurtarma entegre etmeye çalışıyoruz. Jandarmadan Kara Kuvvetlerinden rütbeli askerlerimizi olası bir depreme hazır hale getirmek için çalışıyoruz.

Bunun için deprem parkurlarımızda enkazda arama kurtarma eğitimi parkurlarımızda bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Öte yandan bu tür sismik çalışmalarla da hiçbir mecrayı boş bırakmayacak şekilde ilimize hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz" dedi.