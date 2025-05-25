İBB'deki yolsuzluk operasyonunda çember daralıyor! İfadeler gerçekleri ortaya çıkaracak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dördüncü dalga operasyon gerçekleşti. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 49 kişiden 45’i sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde rüşvet iddiaları yer alırken, alınacak ifadeler operasyonun seyrini değiştirebilir. Öte yandan soruşturmada kritik aşamaya gelindiği ve rüşvet ağına ilişkin çemberin giderek daraldığını biliniyor.
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların 4'üncüsü de gerçekleştirildi.
45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin İstanbul Emniyeti Mali Şube'nin düzenlediği sabah baskınında aralarında İBB iştirakleri olan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Özel Kalemi Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.
Önemli isimlerin isminin geçtiği operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Le Meridien Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu.
İMAMOĞLU'NUN GİZLİ KASASI ÇIKTI
Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı olan İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin başlattığı soruşturmada, 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkardı.
Başsavclığın talimatı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de 45 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların arasında İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da yer aldı.
SEÇİL ERZAN DOSYASINDA İSMİ GEÇEN TEFECİ DE ARALARINDA
Dünkü operasyonda çarpıcı isimler yer aldı. Dosyada 'tefeci' olarak yer alan Süleyman Aslan'ın firarda olduğu ve yakalanamadığı öğrenildi.
Süleyman Aslan'ın ismi, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayında bankacı Seçil Erzan ve ve "Moci" olarak bilinen Mojtaba Haghani ile birlikte geçiyordu.
İNŞAAT ŞİRKETLERİ DE RADARA GİRDİ
Son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara girdi. Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile şirket mühendisi Mustafa Erkan Saatçi de gözaltı listesinde yer aldı.
İşadamı Murat Kapki'ye yakın isimler de göz altına alındı. Kapki'nin çalışanı Güngör Gürman gözaltında.
İMAMOĞLU'NU OTELDE KARŞILAYAN RESTORAN SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Meridyen Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu. Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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