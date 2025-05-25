İBB’deki yolsuzluk operasyonunda çember daralıyor! İfadeler gerçekleri ortaya çıkaracak

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların 4'üncüsü de gerçekleştirildi.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin İstanbul Emniyeti Mali Şube'nin düzenlediği sabah baskınında aralarında İBB iştirakleri olan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Özel Kalemi Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Önemli isimlerin isminin geçtiği operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Le Meridien Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu.