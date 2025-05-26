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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ses kaydı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 09:08 Güncelleme: 26.05.2025 09:18
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İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ses kaydı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı ortaya çıktı. KİPTAŞ’la iş yapan müteahhitlerin de bulunduğu ortamda kaydedildiği iddia edilen kayıtta, Kurt olduğu iddia edilen kişi “KİPTAŞ yardım etmedi demek haksızlık. Belgeler ortada. Bugün buraya kayyum atarlar, teminatları yakarlar, bize zimmet çıkarırlar. Gelmeyen işin ödemesini yaptım” ifadelerini kullanıyor. Kimliği belirtilmeyen bir kişi ise, “1 kuruş almadan 26 milyonluk ödeme yaptık” diyerek karşılık veriyor. Kaydın devamında Kurt, “Çek gelmeden ödeme yaptım. Şu an 26 milyon zimmetim var. Umarım fişi çekerlerse aynı koğuşa düşeriz” diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

"ÖNÜMÜ HİÇ AÇMADIN ÖNÜMÜ TIKADIN"

KİPTAŞ'la iş yapan iş adamlarının da olduğu ortamda çekildiği iddia edilen ses kaydında Ali Kurt olduğu belirtilen kişinin "Şunu söylemek de haksızlık ya. 'KİPTAŞ önünü kesti, KİPTAŞ yardımı etmedi.' Ezbere böyle konuşmak. Bu haksızlık yani. Ya belgeler orada, bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugün buraya kayyum atarlar. Vallahi billahi. Bu işi feshederler, teminatlarınızı yakarlar, bize de zimmet çıkarırlar. Çünkü gelmeyen işin ödemesini yaptım. Kadir abi, sen şimdi 'Önümü hiç açmadın, önümü tıkadın.' diyorsun da senin hayatında herhalde hiç önünü tıkamamışlar." dediği görüldü.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt (ahaber.com.tr)KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt (ahaber.com.tr)

"FİŞİ ÇEKSELER UMARIM AYNI KOĞUŞA DÜŞERİZ"

Kim olduğu belirtilmeyen bir başka kişinin ise Kurt'a, "1 kuruş almadan 26 milyon ödeme yaptık" diye yanıt verdiği ifade edildi. Ses kaydının devamında ise Kurt, "Çek gelmeden ödeme yaptım mı, yapmadım mı? Ben şu an İhale Kanunu'na muhalefetten.. Bak şu gün fişi çekseler, 26 milyon zimmetim var. Kusura bakmayın da 'Risk almadın, sorumluluğa girmedin.' diyemezsin. Şu an fişi çekseler umarım aynı koğuşa düşeriz yani" diyor.

İBB’ye 4. dalga operasyonda yeni gelişmeİBB’ye 4. dalga operasyonda yeni gelişme İBB'YE 4. DALGA OPERASYONDA YENİ GELİŞME

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