İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ses kaydı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı ortaya çıktı. KİPTAŞ’la iş yapan müteahhitlerin de bulunduğu ortamda kaydedildiği iddia edilen kayıtta, Kurt olduğu iddia edilen kişi “KİPTAŞ yardım etmedi demek haksızlık. Belgeler ortada. Bugün buraya kayyum atarlar, teminatları yakarlar, bize zimmet çıkarırlar. Gelmeyen işin ödemesini yaptım” ifadelerini kullanıyor. Kimliği belirtilmeyen bir kişi ise, “1 kuruş almadan 26 milyonluk ödeme yaptık” diyerek karşılık veriyor. Kaydın devamında Kurt, “Çek gelmeden ödeme yaptım. Şu an 26 milyon zimmetim var. Umarım fişi çekerlerse aynı koğuşa düşeriz” diyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı.
"ÖNÜMÜ HİÇ AÇMADIN ÖNÜMÜ TIKADIN"
KİPTAŞ'la iş yapan iş adamlarının da olduğu ortamda çekildiği iddia edilen ses kaydında Ali Kurt olduğu belirtilen kişinin "Şunu söylemek de haksızlık ya. 'KİPTAŞ önünü kesti, KİPTAŞ yardımı etmedi.' Ezbere böyle konuşmak. Bu haksızlık yani. Ya belgeler orada, bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugün buraya kayyum atarlar. Vallahi billahi. Bu işi feshederler, teminatlarınızı yakarlar, bize de zimmet çıkarırlar. Çünkü gelmeyen işin ödemesini yaptım. Kadir abi, sen şimdi 'Önümü hiç açmadın, önümü tıkadın.' diyorsun da senin hayatında herhalde hiç önünü tıkamamışlar." dediği görüldü.
"FİŞİ ÇEKSELER UMARIM AYNI KOĞUŞA DÜŞERİZ"
Kim olduğu belirtilmeyen bir başka kişinin ise Kurt'a, "1 kuruş almadan 26 milyon ödeme yaptık" diye yanıt verdiği ifade edildi. Ses kaydının devamında ise Kurt, "Çek gelmeden ödeme yaptım mı, yapmadım mı? Ben şu an İhale Kanunu'na muhalefetten.. Bak şu gün fişi çekseler, 26 milyon zimmetim var. Kusura bakmayın da 'Risk almadın, sorumluluğa girmedin.' diyemezsin. Şu an fişi çekseler umarım aynı koğuşa düşeriz yani" diyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 16 milyon emekliye bayram ikramiyesi! Ek ödeme tarihleri hazır: 14.469 TL ve üstü alanlara...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?
- CANLI HAVA DURUMU | İstanbul dahil 34 kente sarı uyarı! Balkanlardan geldi: Sağanak, çöl tozu, fırtına...
- AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- BeIN Sports Haber CANLI İZLE | BeIN Sports Haber kanalı şifresiz mi, TV frekans bilgileri neler?
- Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?
- GS Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması 2025 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede olacak?
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB İOKBS sonuç ekranı ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- 2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump “En güçlü ordu bizde” dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu
- Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…
- YDUS bugün saat kaçta başlayacak? 2025 YDUS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...