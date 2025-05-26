Bolu’da sürücülere rekor ceza: 8 milyon lira

Bolu'da bir haftada 3 bin 119 araç ve sürücüye toplam 8 milyon 533 bin 34 lira idari para cezası uygulandı, 210 araç trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:56

Paylaş



ABONE OL

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 486 uygulama noktasında toplam 37 bin 406 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 321 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 195 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 395 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 72 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 32 araç da trafikte tespit edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan toplam 3 bin 119 araç ve sürücüye 8 milyon 533 bin 034 lira tutarında idari para cezası uygulandı. 210 araç ise trafikten men edildi.